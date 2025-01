No Man's Sky hat gigantisches Worlds Part 2-Update mit schickem Grafik-Upgrade erhalten

Es ist erst knapp ein halbes Jahr her, da hat Hello Games dem Sci-Fi-Dauerbrenner No Man's Sky mit Worlds Part 1 ein riesiges Grafik-Upgrade und etliche neue Alien-Kreaturen spendiert. Jetzt geht es in die zweite Runde und die macht das ohnehin unheimlich riesige Universum des Weltraumspiels noch größer.



Denn bei Worlds Part 2 stehen vor allem Ozeane im Fokus:

Ihr könnt ab jetzt kilometertief abtauchen, Unterwasser-Aliens katalogisieren und nach Rohstoffen suchen. Damit das auch hübsch aussieht, hat Hello Games ein neues Beleuchtungsmodell entworfen. Unter Wasser durchbrechen dicke Lichtschächte das trübe Nass, über Wasser scheinen Sonnenstrahlen jetzt sogar durch vereinzelte Blätter hindurch.



Wasser soll sich darüber hinaus realistischer verhalten, also glaubwürde Wellen schlagen, wenn ihr beispielsweise mit eurem Schiff darüber fliegt, und präzisere Reflexionen zeigen.



Außerdem wurden Gasriesen eingebaut, die "zehnmal größer sein werden als der bisher größte No Man's Sky-Planet". Sie sind unwirtlich, zig Wirbelstürme ziehen über sie. In den offiziellen Patch Notes sind aber noch ein paar weitere praktische Änderungen festgehalten:

- neue Biome

- ein biomechanisches Schiff, das freigeschaltet werden kann

- verbesserte Schattenwürfe

- eine neue Expedition, die alle Neuerungen der World-Updates zusammenführt

- ein neues Terrain-System für mehr optische Abwechslung

- eine Sortierfunktion für das Inventar

- neue Sternensysteme

- ein neuer "Abandoned"-Spielmodus

- Erfolge für das Fischen

- Verbesserungen beim Kochen

- das Archivieren von Raumschiffen



Möglich machen die ganzen Verbesserungen unter anderem die Arbeiten am neuen Open World-Rollenspiel Light No Fire, bei dem ein ganzer Planet für die Spieler*innen simuliert wird. Erhältlich ist Worlds Part 2 ab sofort.