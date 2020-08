Old Spice x Asphalt 8: Airborne - Sommer-Event mit exklusiven Boni angekündigt [Anzeige]

Kluge Menschen wissen: Echte Männer riechen nach Benzin und Old Spice. Wie gut, dass ihr jetzt beides miteinander verbinden könnt. Im großen Sommer-Event Old Spice x Asphalt 8 duftet ihr nicht nur manntastisch, sondern gebt auch ordentlich Gas und lasst eure Gegner den Staub schmecken.

Holt euch hier Asphalt 8: Airborne im Google Play Store

Es locken zahlreiche Ingame-Vorteile in Asphalt 8: Airborne, wenn ihr beim Sponsored Old Spice Event mitfahrt. So verschafft ihr eurem Traumwagen einen spicigen Boost und reitet auf dem Blitz über die Ziellinie. Aber auch abseits der virtuellen Rennstecke wartet ein Gewinn auf euch, die Teilnahme lohnt sich also in doppelter Hinsicht.

Wie, wann, wo kann ich mitmachen?

Das Event läuft vom 15. August bis zum 6. September 2020. Wer mitmachen will, lädt sich das kostenlos spielbare Mobile-Rennspiel Asphalt 8: Airborne im Google Play Store oder Apple App Store herunter und tritt sofort aufs Gaspedal.

Während des Events schenkt euch Old Spice zahlreiche Booster, mit denen ihr besonders schnell vorankommt. Und zwar nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch daneben:

mit dem Booster MANLY DOUBLE OLD SPICE CREDITS verdoppelt ihr mal eben die Gewinne, die ihr nach jedem Rennen bekommt.

der Booster OLD SPICE POW-POW-POWER gibt euch einen vollen Nitro-Tank zum Start eines Rennens. So könnt ihr direkt Vollgas geben und eure Gegner von der Strecke putzen.

das OLD SPICE IT UP -TUNING KIT lässt euch eure Traumkarosse kostenlos upgraden. Schon steht eurem Sieg nichts mehr im Wege!

mit dem Booster DRIVE LIKE AN OLD SPICE MAN erhaltet einen extra Tank!

Für solche Vorteile müsst ihr üblicherweise Geld ausgeben oder schon sehr erfolgreiche Spieler sein. Während des Sponsored Old Spice Events dagegen bekommt ihr all die Booster einfach geschenkt. Wenn es jemals einen perfekten Zeitpunkt gab, mit dem äußerst beliebten Asphalt 8: Airborne anzufangen, dann ist es der 15. August 2020.

Als wäre das alles nicht schon dufte genug, schenkt euch Old Spice auch noch einen Vorteil im echten Leben. In Asphalt 8: Airborne wartet ein Gutschein-Code darauf, von euch eingelöst zu werden. Damit erhaltet ihr in allen REWE Märkten, in denen es Old Spice gibt, einen wohlriechenden Rabatt auf euren nächsten Old Spice Deo-Einkauf. Benzin im Blut und Old Spice auf der Haut - damit ist jedes Rennen so gut wie gewonnen!

Über Old Spice:

Wahrscheinlich gäbe es viele Männer nicht, wenn ihre Väter es nicht getragen hätten: Old Spice. Jenen unverkennbaren Duft, der seit Jahrzehnten jeden Mann so legendär wie seinen Duft macht.

Die Old Spice Deo Sticks und Body Sprays navigieren euch sicher durch toughe AlltagsMANNöver und betören auch abseits des Asphalts mit unwiderstehlichen Düften und Produktlinien wie Captain, Wolfthorn, Rock oder Deep Sea.

Dank der Anti-Fade-Dufttechnologie ist Old Spice auch bei schweißtreibender Hitze der Fels in der Brandung. Während sich die Nase bei herkömmlichen Technologien nach einiger Zeit an den Duft gewöhnt, bleibt Old Spice stark. Mithilfe streng gehüteter Duftstoffe, die verhindern, dass die Nase "duft-blind" wird, sorgt Old Spice dafür, dass Mann sich auch dauerhaft gut riechen kann.

Also - auftragen, anpacken, absahnen!

Was ist Asphalt 8: Airborne?

Asphalt 8 bringt die Aufregung und den Speed von Straßenrennen seit 2013 direkt auf eure Smartphones und Tablets. Mit wegweisender Grafik-Power und brandneuer Physik-Engine sieht Asphalt auch heute noch aus wie ein nagelneuer Traumwagen.

Ihr kurvt in 150 Rennboliden über 40 Hochgeschwindigkeitsstrecken auf der ganzen Welt. Von den Fahrzeugen sind mehr als 90 offiziell lizenziert, darunter moderne Traumkarossen von Audi, BMW, VW, Tesla, Ferrari und viele mehr.

Die Riege der Spielmodi erstreckt sich von einem umfangreichen Karriere-Modus über besondere Events bis hin zu einem Multiplayer Mode, in dem ihr gegen andere Fahrer aus der ganzen Welt antretet. Hier könnt ihr beweisen, ob ihr wirklich Benzin im Blut habt.

Der Spielfortschritt sorgt für Langzeitmotivation: Eure ganzen Erfolge verschaffen euch immer mehr Credits, die ihr in neue Fahrzeuge investieren könnt. Oder aber ihr rüstet eure Lieblingswagen mithilfe der umfangreichen Auto-Tuning-Optionen weiter auf.

Die innovative Steuerung von Asphalt 8: Airborne sorgt dafür, dass auf eurem Mobile-Gerät echte Rennatmosphäre aufkommt. Ihr lenkt euer Fahrzeug nämlich nicht mit öden virtuellen Joysticks, sondern physisch durch seitliches Neigen eures Geräts. Damit verwandelt ihr euer Smartphone oder Tablet in ein virtuelles Lenkrad.

Als Entwickler sitzt das bekannte Mobile-Studio Gameloft mit über 20 Jahren Industrieerfahrung am Steuer. Kein Wunder also, dass sich Asphalt 8 zu einem der beliebtesten Spiele aller Zeiten mauserte. Über 440 Millionen Downloads und 5,5 Millionen aktive Nutzer sprechen für sich.

Holt euch hier Asphalt 8: Airborne im Google Play Store