OLED-Preiswunder bei Amazon: LG OLED-TV in 65 Zoll zum Rausschmisspreis

Bei Amazon wird jetzt ein beliebter 65 Zoll großer OLED-Fernseher abverkauft und der Hersteller zahlt euch obendrein noch Geld zurück.

Es mag die einen geben, die immer das Neueste vom Neuen wollen – andere können dafür jetzt heftig sparen. In einigen Wochen gehen neue LG OLED-TVs für 2026 an den Start, und deswegen muss der alte „Kram“ raus aus den Lägern! Nur dass es sich bei diesem „Kram“ jetzt schon um ausgezeichnete TV-Geräte mit typischer OLED-Bildqualität handelt – und eben zu einem praktisch unschlagbaren Preis.

Jetzt könnt ihr euch dank einer zusätzlichen Cashback-Aktion von LG einen 65 Zoll großen OLED-Fernseher beinahe 100€ unter dem Bestpreis im Preisvergleich sichern!

LG OLED-TVs im Abverkauf: C5, G5 und B5 mit Cashback!

Neben dem Preiswunder im Angebot werden gerade auch andere LG OLED-TVs abverkauft. Auf alle Modelle bekommt ihr zusätzlich zum Rabatt sogar noch Cashback vom Hersteller! Seht hier:

So bekommt ihr die Rückzahlung (Cashback) von LG: Nachdem ihr euch einen der genannten OLED-TVs im Amazon-Angebot gesichert habt, müsst ihr lediglich euren Kauf auf dieser Cashback-Seite von LG registrieren und wenig später bekommt ihr eine Rücküberweisung aufs Konto!

Traumpreis für einen 65 Zoll großen OLED-Fernseher

Den LG OLED B5 könnt ihr mit den mitgelieferten Standfüßen auf eure Möbel stellen oder natürlich auch extra-flach an die Wand montieren.

Wie ihr eben gesehen habt, sind praktisch alle aktuellen LG-OLED-Modelle im Angebot samt Cashback. Neben dem Bestseller C5 und dem Flaggschiff aus der G-Serie möchte ich euch aber vom dritten LG OLED-TV im Bunde erzählen, der gerade einen unfassbar starken Preis in den Ring wirft.

Den ohnehin deutlich günstigeren LG OLED B5 gibt's im Amazon-Angebot nämlich in der Größe von 65 Zoll gerade für einen hervorragenden Preis und danach zahlt euch der Hersteller wie erwähnt sogar noch Cashback. Damit bekommt ihr also 65 Zoll pure OLED-Bildgewalt schon für unter Tausend Euro!

Welcher 4K-TV ist der richtige? Wenn ihr vor dem Kauf noch mehr erfahren und viele weitere Empfehlungen von mir wollt, dann schaut euch unbedingt meine aktuelle Kaufberatung zum Thema an:

LG OLED B5: 120 Hz und HDR für Filme, Serien und Gaming

Der LG OLED B5 ist trotz seiner Einordnung unterhalb der C- und G-Serie keineswegs ein Fernseher, der sich wegen seiner Ausstattung verstecken müsste. Mit reichlich Rechenleistung macht er auch bei qualitativ schwächeren Inhalten eine beachtliche Figur, und mit 120 Hz samt rekordverdächtiger Reaktionszeit ist er auch eine absolute Empfehlung für Gaming mit PC oder Konsole.

LGs OLED-TVs überzeugen mit hervorragenden Schwarzwerten und auch der B5 kommt mit Spiegelungen und Umgebungslicht sehr gut zurecht.

Egal ob also für Netflix und Co., eure persönliche Blu-Ray-Sammlung liebster Filme und Serien oder einen gemütlichen Zocker-Abend mit eurer PlayStation – der LG OLED B5 ist ein Preiswunder, das euch günstig in den Genuss eines echten OLED-TVs kommen lässt: