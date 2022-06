Bei Saturn könnt ihr seit heute den hochwertigen 4K-Fernseher LG OLED C2 in der neuen Star Wars Edition vorbestellen, die am 15. Juli erscheinen soll. Die Edition des 65 Zoll großen High-End-TVs kostet 3270€ und ist in Deutschland auf 501 Geräte limitiert. Dementsprechend dürfte es nicht allzu lange dauern, bis sie ausverkauft ist. Hier geht’s zur Shopseite:

Der Preis des normalen LG OLED C2 mit 65 Zoll bei Saturn liegt übrigens aktuell bei 3099€. Allzu hoch ist der Aufpreis für die limitierte Star Wars Edition also nicht.

Was ist besonders an der Star Wars Edition?

Imperialer 4K-TV: Technisch gibt es natürlich keine Unterschiede zwischen dem normalen LG OLED C2 und der Star Wars Edition. Änderungen gibt es beim Design: Auf der Rückseite des Gehäuses prangt nun das Wappen des Galaktischen Imperiums und auf der Fernbedienung ist das Star-Wars-Logo zu sehen. Die Fernbedienung hat zudem an der Seite eine rote LED-Beleuchtung an der Seite, die an Darth Vaders Lichtschwert erinnern soll.

Steuerung mit Lichtschwert: Einige Änderungen machen sich erst bemerkbar, wenn man den Fernseher anschaltet, denn dann ertönt anstelle des normalen Startsounds das schwere Atmen Darth Vaders. Der gewöhnliche Cursor, mit dem ihr mithilfe der Gestensteuerung der Magic Remote durch die Menüs des Fernsehers navigiert, wurde durch ein Lichtschwert ersetzt. Außerdem gibt es eine Galerie mit Art Designs aus dem Star-Wars-Universum, die ihr als Bildschirmschoner verwenden könnt.

Auf der dunklen Seite des Fernsehens: Außerdem hat der LG OLED C2 in der Star Wars Edition eine hübsche neue Verpackung mit Darth Vader auf dem Cover spendiert bekommen. Da sich LGs OLED-TVs nicht zuletzt durch ihre perfekten Schwarzwerte auszeichnen, war es wohl naheliegend, mit der dunklen Seite der Macht zu werben.

Echtheitszertifikat: Wie es sich für eine streng limitierte Edition gehört, bekommt ihr zusammen mit dem Fernseher ein Echtheitszertifikat geliefert. Auf diesem ist die Seriennummer eingetragen, die eurem Gerät unter den 501 Exemplaren zugewiesen wurde.

Wie gut ist der LG OLED C2?

Sehr hohe Bildqualität: Der 4K-Fernseher LG OLED C2 ist ein High-End-Modell aus 2022. Wie üblich sorgt die OLED-Technik für perfektes Schwarz und dadurch für unendlich hohen Kontrast. Im Vergleich zu anderen OLED-TVs wie dem Vorgänger LG OLED C1 verfügt er aber über eines der neuen Evo-Panels, die eine höhere Helligkeit ermöglichen, was nicht nur gut fürs Fernsehen bei hellem Tageslicht ist, sondern auch dafür sorgt, dass HDR besser ausgenutzt werden kann.

245 3 Mehr zum Thema Die besten Gaming-4K-TVs 2022 - Vergleich für PS4, PS5, Xbox One & Xbox Series

Hervorragend fürs Gaming: Daneben ist der LG OLED C2 auch hervorragend fürs Gaming geeignet. Er besitzt ein 120-Hz-Display und HDMI 2.1, sodass mit der PS5 oder der Xbox Series X bis zu 120 fps bei 4K-Auflösung möglich sind. Auch VRR (Variable Refresh Rate) und ALLM (Auto Low Latency Mode) werden natürlich unterstützt. Der Input Lag fällt mit nur 5 bis 6 ms bei 120 Hz sehr niedrig aus.