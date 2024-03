Enkel zeigte seiner Oma vor 16 Jahren Wii Sports - heute spielt sie immer noch und ist bei Tag 5794 - Community feiert sie und ist gerührt

Hier seht ihr die fleißige Wii Sports-Oma (Bild: reddit.com/user/gperk69).

Diese Oma glänzt mit Durchhaltevermögen: Eine ältere Dame hat von ihrem Enkelkind vor einigen Jahren Wii Sports gezeigt bekommen. Mit dem Ergebnis, dass die gute Frau das Spiel jeden einzelnen Morgen gestartet hat, um sich fit zu halten.

Offenbar hatte sie dabei nicht nur Erfolg, sondern auch jede Menge Spaß. Wie der Enkel jetzt stolz auf Reddit präsentiert, zieht die Oma das jetzt nämlich schon seit über 5.000 Tagen und damit fast 16 Jahren durch. Ehre, wem Ehre gebührt!

Darum geht's: Wii Sports ist im Jahr 2006 veröffentlicht worden und dürfte einen Großteil zum Erfolg der Nintendo-Konsole beigetragen haben. Immerhin war es damals noch eine ziemlich abgefahrene Neuerung, mit der Bewegungssteuerung diverse Sportarten auch vor dem Bildschirm oder TV erlebbar zu machen. Der Titel dient nicht nur zum persönlichen Training, sondern lässt sich auch ganz hervorragend in Gruppen gegen- und miteinander spielen.

Es gab einige Jahre später mit Nintendo Switch Sports eine Mischung aus Fortsetzung und Neuauflage:

Fleißige Sport-Oma: Auf Reddit präsentiert ein User stolz seine Großmutter, die seit 5.794 Tagen Wii Sports spielt. Laut ihrem Enkelkind trainiert die Oma seit mittlerweile fast 16 Jahren an jedem Morgen mit dem Wii-Spiel, um fit zu bleiben. Hier könnt ihr die Frau stolz vor ihrem Wii-Bildschirm sehen:

Community ist beeindruckt: Die allermeisten Kommentare unter dem Beitrag freuen sich mit und über die Frau. Sie zollen ihr Respekt, sprechen ihr Mut zu, weiter zu machen und amüsieren sich über sich selbst, so viel weniger Sport als diese ältere Dame gemacht zu haben.

Gleichzeitig wird auch die Wii gelobt: Immerhin ist es leider keine Selbstverständlichkeit, dass eine Spielkonsole wie diese 16 Jahre lang täglich genutzt wird und keinerlei Probleme macht. Viele Menschen merken in den Kommentaren an, dass das mit einer Xbox 360 bestimmt nicht geklappt hätte und erinnern an den berühmt-berüchtigten Red Ring of Death.

Es gibt aber auch Zweifel: Womöglich hat die liebenswerte Dame hier gar nicht wirklich jeden Tag trainiert. Zumindest melden sich einige sehr skeptische Menschen in den Kommentaren und weisen darauf hin, dass Wii Sports einfach nur die Tage seit dem ersten Mal spielen beziehungsweise trainieren zählt.

Das sei auch anhand des ersten Posts von vor fünf Jahren deutlich zu erkennen: Normalerweise würde auf dem Bildschirm nämlich mit Hilfe eines Graphen angezeigt, wie viel in letzter Zeit Wii Sports gespielt und darin trainiert wurde. Dieser Graph war im Original-Post aber einfach leer. Das dürfte dementsprechend darauf hindeuten, dass die Frau in den letzten Tagen überhaupt nicht trainiert hat.

Im aktuellen Beitrag sieht die Sache aber schon ganz anders aus und der Graph zeigt eine gerade Linie, also beständige Aktivität.

Was haltet ihr von der Sache und habt ihr vielleicht selbst sogar schon irgendein Spiel so lange so regelmäßig gespielt?