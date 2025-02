One Piece-Leaks zu Kapitel 1140 teasen eine Wiederholung des God Valley-Vorfalls und dieses Mal stecken die Strohhüte mittendrin!

Die Geschichte von God Valley könnte sich auf Elban wiederholen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Der God Valley-Vorfall gehört zu den bekanntesten Ereignissen in der Welt- und Piratengeschichte von One Piece. Schließlich kämpften die zwei legendären Piratenbanden von Gol D. Roger und Rocks D. Xebec gegeneinander. Außerdem mischte auch die von Monkey D. Garp angeführte Marine mit.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Leaks zum kommenden 1140. One Piece-Kapitel behandelt. Solltet ihr bisher nur den Anime geschaut haben, im Manga noch nicht auf dem aktuellen Stand sein oder lieber auf den offiziellen Release des Kapitels warten wollen, werden euch wichtige Informationen hier vorweggenommen.

Doch das war noch nicht alles: Darüber hinaus waren auch einige Weltaristokraten und Mitglieder des göttlichen Ritterordens wie Figarland Garling ebenfalls an dem Vorfall beteiligt. Garling wurde nach den Ereignissen als God Valley-Champion bekannt. Es ist also nicht verwunderlich, dass der vermeintliche Kommentar eines göttlichen Ritters in Kapitel 1140 über ein "Spiel" als möglicher Hinweis auf einen zweiten God Valley-Vorfall zu verstehen ist.

In diesem Fall werden Strohhüte und die Riesenkrieger*innen vermutlich fast das Gleiche erleben wie die Einheimischen damals auf God Valley – allerdings aber auf Elban!

Der God Valley-Vorfall vor 38 Jahren

Vor 38 Jahren wurde auf der Insel God Valley ein sehr fragwürdiges "Einheimischen-Jagdspiel" veranstaltet, bei dem die Weltaristokraten Einheimische der Insel für Punkte gejagt haben. Die Person mit den meisten Punkten wurde dann zum Sieger bzw. Siegerin erklärt. Ginny, eine Sklavin von einem der Weltaristokraten, hatte es geschafft, die Außenwelt zu kontaktieren und lockte mit Versprechungen auf Schätze und Preise Piraten an.

Ginny konnte mit Kuma aus God Valley fliehen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Die Rocks-Piraten haben zuerst davon Wind bekommen und segelten daraufhin nach God Valley, um einen Schatz, den die Weltaristokraten von der Hachinosu-Insel gestohlen hatten, für sich zu beanspruchen. Roger und seine Crew waren Rivalen und folgten ihnen auf die Insel.

Ginny wollte das Getümmel unter den Piraten auf der Insel als Fluchtmöglichkeit nutzen und aus der Gefangenschaft der Weltaristokraten zu entkommen. Diese Ereignisse führten dann schließlich zu einem der größten und unvergesslichsten Vorfälle in der One Piece-Geschichte: dem God Valley-Vorfall.

Figarland Garling war zu diesem Zeitpunkt der Befehlshaber des Ritterordens. Er gewann das "Einheimischen-Jagdspiel", indem er den einheimischen König umgebracht hatte. Jetzt will sein Sohn, Shamrock Figarland, allem Anschein nach eine ähnliche Variante des “Jagdspiels” auf Elban starten.

Die Parallelen zum God Valley-Vorfall

Nachdem auf Reddit das Manga-Kapitel komplett geleakt worden ist und auch die einzelnen Seiten veröffentlicht wurden, ist uns der letzte Teil des Leaks besonders ins Auge gefallen.

Mit Sommers und Gillingham werden zwei weitere Mitglieder des Ordens der göttlichen Ritter vorgestellt, dazu kommt Shamrocks besondere Anmerkung am Ende des Kapitels. Shamrock erzählt den anderen drei, dass er die Kinder auf Elban entführen will und schlägt ihnen vor, es zu einem "Spiel" zu machen.

Silvers Rayleigh als auch die anderen Mitglieder der Roger-Piraten waren am Vorfall beteiligt. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Seine Aussage erinnert uns sofort an das "Jagdspiel" auf God Valley, wo die Einheimischen für Punkte gejagt wurden. Dass ausgerechnet er diesen Vorschlag macht, ist höchstwahrscheinlich kein Zufall, weil Oda gerne kleine Hinweise zu kommenden Story-Entwicklungen in Anmerkungen und Aussagen seiner Charaktere versteckt.

Schließlich ist Shamrock nicht nur Kommandant des Ordens der Göttlichen Ritter, sondern auch der Sohn des God Valley Champions Figarland Garling. Dadurch gibt es bereits eine Parallele zu besagtem Vorfall.

Die anstehende Wiederholung des "Jagdspiels" auf Elban

In den letzten Kapiteln ist bereits deutlich geworden, dass der Chef des Ritterordens nicht besonders viel von den Riesenkrieger*innen auf Elban hält und sie um jeden Preis der Weltregierung unterwerfen will.

Die Vermutung liegt also nahe, dass er mit den anderen Mitgliedern des Ritterordens das damalige "Jagdspiel" aus God Valley auf Elban mit der Entführung der Kinder wiederholen möchte – besonders nachdem Loki sich geweigert hat, dem Orden beizutreten.

Shamrock, Gunko, Sommers und Gillingham werden womöglich aus der Entführung der Kinder ein Spiel machen, in dem jeder von ihnen Punkte für jedes gefangene Kind bekommt – ähnlich wie beim "Spiel" mit den Einheimischen auf God Valley.

Es ist bereits impliziert, dass Ruffy und seine Crew in Zukunft auf Shamrock und die restlichen Mitglieder des Ritterordens treffen werden. Immerhin befinden sich beide Parteien auf Elban und Ruffy ist ebenfalls auf dem Weg zu Loki, der von Shamrock zuvor angegriffen wurde.

Sollte Shamrock Elban allzu bald nicht verlassen, so wird er womöglich mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Ruffy stoßen, nachdem Loki ihn von seiner Auseinandersetzung mit dem göttlichen Ritter erzählt und von seiner Anwesenheit erfahren hat. Ruffy würde Shamrocks "Spielstart" in die Quere kommen und es könnte zu einer weiteren legendären Schlacht wie damals auf God Valley führen – nur mit den Strohhüten und Riesenkrieger*innen auf Elban!

Wie ist eure Meinung zu einem God Valley-Vorfall 2.0 und wer glaubt ihr, wird noch am Kampf auf Elban teilnehmen?