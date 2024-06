One Piece hat viele mächtige Attacken, aber diese 4 gehören zu den stärksten überhaupt

In One Piece fliegen gerne mal die Fäuste. Durch die Teufelskräfte haben wir in über 1000 Kapiteln bzw. Folgen jedoch weitaus kreativere Angriffe gesehen, von denen wir euch 4 der stärksten vorstellen.

One Piece ist nicht nur für sein einzigartiges Worldbuilding, sondern auch für dessen epische und vor allem kreative Kämpfe bekannt. In über 1000 Manga-Kapiteln und Anime-Folgen konnten wir bereits etliche unterschiedliche Angriffe sehen.

Aus all duesen Arracken haben wir euch euch vier der stärksten Teufelsfrucht-Angriffe herausgesucht und stellen sie euch nachfolgend vor.

Spoilergefahr: Wenn ihr den Wano-Arc noch nicht abgeschlossen habt, könnten die folgenden Inhalte Spoiler sein!

1. Gum-Gum-Bajrang-Gun (Ruffy, Gear 5)

Wann wurde die Attacke eingesetzt? Gegen Ende des Wano Kuni Arcs

Wir beginnen die Liste mit einer neuen Attacke aus Ruffys Arsenal, mit der er Kaido in der Schlacht von Onigashima besiegt. Mithilfe von Gear 5 lässt Ruffy seine Faust auf die Größe einer Insel anschwellen, um einen vernichtenden Schlag damit auszuführen.

2. Gekishin (Whitebeard)

Wann wurde die Attacke eingesetzt? Marineford Arc

Auch wenn die Schlacht um Marineford schon eine ganze Weile her ist, dürfen wir nicht vergessen, dass Whitebeard zu Lebzeiten als der stärkste Mensch der Welt galt. Mithilfe seiner Erdbeben-Frucht konnte er unter anderem die Attacke Gekishin ausführen. So hat er Vibrationen in der Luft erzeugt, um damit seine Gegner*innen kräftig zu treffen.

3. Boro Breath (Kaido, Momonosuke)

Wann wurde die Attacke eingesetzt? Wano Kuni Arc

Durch die Fisch-Frucht, Modell "Blauer Drache", besitzt Kaido eine Reihe von mächtigen Attacken. Eine davon ist der Boro-Breath, der dem Kamehameha Konkurrenz macht, auch wenn er etwas anders funktioniert. Der Boro-Breath ist ein riesiger, aber extrem mächtiger Feuerball, den Kaido aus seinem Mund spuckt.

4. Ursus Shock (Bartholomew Kuma)

Wann wurde die Attacke eingesetzt? Gegen Ende des Thriller Bark Arcs und Marineford Arc

Die Tatzen-Frucht ist extrem vielfältig, sodass sie natürlich auch über ein offensives Arsenal verfügt. Der Ursus Shock besteht aus einer Tatzen-förmigen Blase, die mit Luft gefüllt und auf ein Minimum komprimiert ist. In Kontakt mit Etwasem löst die Blase eine kraftvolle Schockwelle aus, die bei der Schlacht um Marineford sogar einen Riesen umhauen konnte.

Wenn ihr noch nicht mit dem neuen Egghead Arc angefangen habt, können wir euch einen Blick auf den Trailer empfehlen:

0:30 One Piece - So sieht der neue Egghead Arc im Anime aus

Wie ihr seht, hat es in One Piece starke Attacken, die sich in ihrer Ausführung deutlich unterscheiden. Die Vielfalt darin freut uns, weil Odas Kreativität scheinbar keine Grenzen gesetzt sind. Deswegen ist es auch gar nicht immer so einfach, die stärkste Attacke überhaupt auszusuchen, da die Auswahl extrem groß ist.

Welche Attacke würde eurer Meinung nach ebenfalls unbedingt auf diese Liste gehören?