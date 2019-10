One Piece: Kopfgeld von Whitebeard & Gol D. Roger wurde verraten

In One Piece spielt das Kopfgeld, das auf Personen ausgesetzt ist, eine zentrale Rolle. Viele Piraten definieren sich und ihre Bedeutung beziehungsweise ihren Einfluss darüber, wie viel Berry die Marine für ihre Ergreifung zahlen würde. Die beiden wohl legendärsten Piraten der One Piece-Welt stellen Gol D. Roger und Whitebeard dar. Wie viel Geld auf ihre Köpfe ausgesetzt wurde, wurde unter Fans lang und heiß diskutiert.

Jetzt steht endlich ganz genau fest, wie hoch ihr Kopfgeld war.

So hoch war das Kopfgeld von Whitebeard & Gol D. Roger

Wer ist das überhaupt? Gol D. Roger und Whitebeard zählen zu den berühmtesten Persönlichkeiten des One Piece-Universums. Sie standen in Konkurrenz zueinander und beide leben bereits viele Jahre nicht mehr.

Whitebeard aka Edward Newgate: Gilt als stärkster Mensch des großen Piratenzeitalters und als der Einzige, der in der Lage war, Gol D. Roger das Wasser zu reichen

Gol D. Roger aka Gold Roger: Wurde zum König der Piraten, überquerte als Einziger mit seiner Crew die Grandline und hat das legendäre One Piece versteckt

Im aktuellen Manga-Kapitel 957 wurden die Kopfgelder der Vier Kaiser veröffentlicht. Zum Vergleich hat die Marine gleichzeitig auch enthüllt, wie hoch die Prämien waren, die Whitebeard und Gol D. Roger eingebracht hätten (via: ComicBook). Das Kopfgeld, das auf die beiden legendären Piraten ausgesetzt war, sucht seinesgleichen.

Hier seht ihr die Kopfgelder im Vergleich:

Gol D. Rogers: 5.564.800.000 Berry

Whitebeard: 5.046.000.000

One Piece teast offenbar Tod eines wichtigen Charakters an

Die vier Yonko-Kaiser kommen da fast schon dran:

Kaido: 4.611.100.000 Berry

Big Mom: 4.388.000.000

Shanks: 4.048.900.000

Blackbeard: 2.247.600.000

Monkey D. Ruffy dringt noch nicht ganz in diese Gefilde vor, macht sich aber.

Monkey D. Ruffy: 1.500.000.000

Die Zahlen helfen dabei, die Bedeutung und Macht der einzelnen Figuren einzuschätzen: Kein Kopfgeld hat jemals das von Gol D. Rogers übertroffen, heißt es im neuen One Piece-Manga. Die Bedrohung durch den legendären Piratenkönig war also etwas ganz Besonderes. Aber sollten sich Bog Mom und Kaido zusammen tun, wäre die Allianz deutlich gefährlicher.

Wie hättet ihr die Kopfgelder eingeschätzt? Seid ihr von einzelnen Zahlen überrascht?

