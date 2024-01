One Piece: Darum war das harte Schicksal von Ace unvermeidbar - Autor nennt Grund

Im Marineford-Arc ist Ace etwas Schlimmes widerfahren.

Der Marineford-Arc gilt unter Fans von One Piece als emotionaler Höhepunkt. Kein Wunder also, dass ganze vier Folgen in den Top 10 der bestbewertetsten Folgen gelandet sind. Wir erleben, wie Ruffy einen geliebten Charakter aus den Fängen der Marine befreien will.

Der Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, hat das allerdings von Anfang an geplant. In mehreren Interviews wird deutlich, was der Grund für das schlimme Ereignis ist und wieso es unvermeidbar war.

Achtung, Spoiler: Hier folgen Inhalte zum Marineford-Arc, die den Charakter Ace betreffen. Solltet ihr die Folgen noch nicht gesehen haben, kehrt zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurück.

One Piece: Warum musste Ace sterben?

Wie ist Ace gestorben? Ruffy stürmte das Marineford, um seinen Bruder Ace zu retten. Der sollte nämlich genauso wie sein Vater, Gol D. Roger, hingerichtet werden. Es gelingt sogar, seinen Bruder zu befreien und mit ihm zu fliehen. Doch auf dem Fluchtweg passiert das Unglück.

Akainu setzt nämlich mit einer Magmafaust an und zielt auf Ruffy. Ace sieht die Flammenfaust und wirft sich in den Weg. Dabei wird sein Bauch so durchbohrt, dass er noch in den Armen von Ruffy stirbt. Der Tod war so brutal, dass sogar Oda sich fragte, wieso er ihn so drastisch gezeichnet hatte:

Die Szene war so schlimm, dass sogar Aces Synchronsprecher am Tag des Todes nicht ins Tonstudio kommen wollte. Mehrere Fans wollten mit Briefen an den One Piece-Schöpfer ebenfalls verhindern, dass Ace in dem Arc stirbt. Doch für Oda stand mit der Einführung von Ace fest, dass er sterben wird (via Twitter).

Warum aber ist Ace gestorben? Dass der Tod unvermeidbar war, hatte einen besonderen Grund. Durch den Tod fiel Ruffy nämlich in eine Schockstarre und schwor sich, noch stärker zu werden. Er durchlief ein zweijähriges Training und war dadurch den Gegnern in der Neuen Welt gewachsen (via Twitter).

Laut Oda war der Tod von Ace also nötig, damit Ruffy diesen Sprung macht. Hätte es dieses Ereignis nicht gegeben, wäre Ruffy viel zu schwach geblieben und hätte mehr Probleme gehabt, sich den vier Piratenkaiser*innen entgegenzustellen.

Auch, wenn der Tod bis heute schmerzt, so hatte er doch etwas „Gutes“ für die Charakterentwicklung von Ruffy. Deshalb war Aces Opfer nicht umsonst, sondern hat seinen kleinen Bruder nur noch stärker gemacht.

