One Piece bekommt nach 17 Jahren ein neues Ending

Uta ist leider nicht für die beiden Songs zuständig.

Der aktuelle Kampf in One Piece erreicht bald seinen Höhepunkt. Ruffy stellt sich Kaido entgegen und wird demnächst all seine Kräfte aktivieren, um Gear 5 zu erreichen. Mit der neuen Form von Ruffy wird es außerdem ein neues Opening und Ending geben, die auf dem One Piece Day nun enthüllt wurde.

One Piece bekommt erstes Ending seit 17 Jahren

Wer wird für die beiden Songs verantwortlich sein? Das Ending wird am 6. August 2023 ausgestrahlt und wird von den Chilli Beans gesungen. Die dreiköpfige Band wird den neuen Song „Raise“ performen (via one-piece.com).

Leider gibt es noch keine offizielle Enthüllung des Songs, aber es gibt bereits einen ersten Teaser hochgeladen. In ersten Bildern ist ein verregnetes Wano Kuni zu sehen. Dazu gibt es einen entspannten Song, in dem zu Beginn gemütlich gepfiffen wird.

Der Twitter-Account Shonen Jump News zeigt einige Ausschnitte des Openings:

Zum Opening ist noch nicht allzu viel bekannt. Es wird von der japanischen Band Sekai no Owari performt, die mit ihrer Musik beispielsweise in der Live-Action-Adaption zu Attack on Titan zu hören war.

Vor allem die Tatsache, dass es ein neues Ending geben wird, dürfte viele Fans erstaunen. One Piece hat nämlich seit 17 Jahren kein Ending mehr. Das letzte Ending gab es in Folge 278, in der die Strohhutband Nico Robin befreien musste und Lysop als Sogeking die Flagge der Weltregierung mit einem gezielten Schuss abbrannte.

Doch mit Ruffys Gear 5 wird die Tradition eines Endings wieder fortgeführt. Vermutlich werden sich die zukünftigen Openings dadurch etwas kürzen. Die Endings wurden nämlich abgeschafft, um dem Opening mehr Zeit einzuräumen.

In dem Lied soll es den drei Bandmitgliedern von Chilli Beans zufolge um Freundschaft gehen. Der Song handelt von Freund*innen, die einem unsichtbaren Traum entgegenstreben. Viele Dinge können alleine nicht bewältigt werden, doch mit der Hilfe von Menschen, die einen unterstützen, sei plötzlich vieles möglich.

Wollt ihr das volle Ending und Opening sehen, müsst ihr euch leider noch bis zum 6. August gedulden. Die neue Folge wird es in Deutschland auf Crunchyroll zu sehen geben. Dort könnt ihr die Episode mit japanischer Originalsynchro und deutschen Untertiteln schauen.

Was haltet ihr davon, dass es wieder Endings geben wird? Schaut ihr die Endings bis zum Ende oder schaltet ihr bereits vorher ab?