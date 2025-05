Achtung, One Piece-Fans! Die nächste Anime-Folge ist nur ein Recap und ab diesem Tag geht es weiter

Die nächste Episode ist "nur" eine Zusammenfassung der aktuellen Ereignisse. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Der One Piece-Anime ist im April mit frischem Glanz zurückgekehrt und begleitet weiter die Strohhüte auf ihrem Abenteuer auf der Egghead-Insel. Doch nach nur sechs brandneuen Episoden gönnt sich der Anime laut einem gut informierten Insider schon wieder eine kleine Pause.

Damit das Wochenende für Fans nicht komplett ohne One Piece verläuft, liefert Toei Animation eine Recap-Episode – also eine reine Zusammenfassung der bisherigen Ereignisse.

Ab diesem Datum könnt ihr wieder in den Anime einsteigen

Laut dem bekannten Insider und X-User @pewpiece wird es am kommenden Wochenende keine neue One Piece-Folge geben – stattdessen erwartet uns ein Rückblick auf die wichtigsten Ereignisse der Egghead-Arc.

Pewpiece ist in der One Piece-Szene für seine Manga-Leaks bekannt, lässt aber immer wieder auch Infos zum Anime durchsickern. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass seine Angaben stimmen – und wir am Wochenende eben “nur” ein Recap serviert bekommen.

Dabei gab es doch schon zum Comeback des Animes bereits einen Rückblick, der immerhin nach der sechsmonatigen Pause gerechtfertigt war. Dieser Recap kommt jedoch schon nach sechs brandneuen Folgen.

Falls ihr nicht auf Wiederholungen steht und lieber direkt dort einsteigt, wo’s wirklich weitergeht, hier das Datum für die nächste richtige Folge – Episode 1129:

Wann? 18. Mai 2025, um 23 Uhr deutscher Zeit

18. Mai 2025, um 23 Uhr deutscher Zeit Wo? Wie immer bei Crunchyroll und ADN

Und was ist mit Netflix? Dort erscheinen die One Piece-Folgen bekanntlich mit einer Woche Verzögerung. Bedeutet: Auf Netflix läuft die neue Folge erst am 25. Mai 2025.

Kleine Spoilerwarnung! Im folgenden Abschnitt werden kurz die Ereignisse aus der aktuellen Folge 1128 behandelt. Solltet ihr also den Anime noch nicht so weit geschaut haben, werdet ihr womöglich gespoilert.

Ungünstiger Zeitpunkt für ein Recap oder doch ein genialer Marketing-Move?

Dass gerade jetzt eine Recap-Episode eingeschoben wird, könnte kaum ungünstiger kommen. Schließlich hatte der Egghead-Arc mit Episode 1128 einen echten Höhepunkt erreicht: Saturns großer Auftritt – und zwar in seiner monströsen Form.

Jetzt eine Woche Pause einzulegen und einfach nur das bisher Geschehene zusammenzufassen, könnte glatt den Hype und die Auswirkung dieses langersehnten Moments abschwächen.

Oder – und das wäre eine andere Möglichkeit – die Recap-Folge sorgt genau dafür, dass der Hype um Episode 1129 so richtig kocht und alle nur noch wissen wollen, wie es weitergeht. Schließlich ist gerade ein Mitglied der Fünf Weisen aufgetaucht und hat sich sogar zum ersten Mal verwandelt.

Es ist natürlich auch möglich, dass durch die Recap-Episode die Spannung steigt und der Hype auf Episode 1129 nun noch größer ist und Fans es kaum abwarten können, was als Nächstes passiert.

Wie man’s dreht oder wendet: Eine Woche müssen Fans ohne eine neue Episode und One Piece-Action durchhalten, bis sie Saturn so richtig in Aktion sehen können.

Wie ist eure Meinung zu solchen Recap-Episoden? Hat euch dieser kleine Einschub den Hype auf Saturns Auftritt genommen oder seid ihr nun noch mehr gespannt darauf, was als Nächstes passieren wird?