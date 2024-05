One Piece-Fan will nicht auf das Anime-Finale warten, produziert kurzerhand sein eigenes Ende mit Ruffy als Piratenkönig

Ruffy findet hoffentlich eines Tages das One Piece - doch wie könnte er dann aussehen?

Viele Fans von One Piece fiebern mit Ruffy mit und hoffen, dass er eines Tages der König der Pirat*innen wird. Wann es so weit sein wird und ob er sein Ziel erreichen wird, wissen nur Schöpfer Eiichiro Oda und einige wenige Leute.

Ein besonders begabter Animateur ist wohl großer Fan von One Piece und erstellt in seiner Freizeit Videos zum Anime. In einem viralen Video, das über 2,6 Millionen Klicks generieren konnte, stellt er sich Ruffy und die anderen vor, nachdem sie den Schatz gefunden haben.

So könnte Ruffy aussehen, wenn er das One Piece gefunden hat

Was ist im Video zu sehen? Das 38-sekündige Video zeigt die Strohhutbande als Personen mittleren Alters. Die Szenen sollen rund 20 Jahre nach dem Start der Reise spielen. Nacheinander werden die einzelnen Mitglieder von vorne gezeigt.

Zum Schluss ist Ruffy zu sehen, wie er eine Faust in den Himmel streckt. Er ruft die Strohhutbande dazu auf, Segel zu setzen. Das Video von YouTuber Meme Duka könnt ihr euch hier ansehen:

Wie sehen die Strohhüte aus? Jedes der Mitglieder sieht erwachsener aus und hat Falten bekommen. Ruffy hat sich einen kleinen Bart wachsen lassen, Sanji sogar seine Kopfbehaarung. Nico Robin probiert sich wohl neu aus und hat geflochtene Zöpfe. Außerdem trägt sie eine schmale Brille.

Lysop hat seine Haare geglättet, Franky hat seine sogar dunkler gefärbt. Jimbei hat dagegen etwas grauere Haare bekommen, Zorro hat sich seine nach hinten geglättet. Brook und Nami sehen fast unverändert aus. Die wohl größte Veränderung hat Chopper. Er hat plötzlich nicht mehr dieses Bubi-Gesicht, sondern ein kantigeres Kinn und längere Augen.

Es bleibt allerdings abzuwarten, ob Ruffy und seine Crew wirklich 20 Jahre brauchen, um das One Piece zu finden. Sollten sie den sagenumwobenen Schatz eher finden, könnte es sein, dass sie das Segeln schon eher aufgeben und wir sie gar nicht erst im mittleren Alter auf See erleben.

Was sagen andere User dazu? In den Kommentaren gibt es viele lobende Worte für den YouTuber. Ein angepinnter Kommentar schreibt beispielsweise, wie schön das Video sei und dass der YouTuber fantastische Arbeit geleistet habe.

Das Besondere: Sogar die Sunny ist im Video älter geworden. Statt des kindlichen Löwenkopfes hängt dort nun das Gesicht eines erwachsenen Löwen mit voller Mähne und Krone auf dem Kopf.

Am lustigsten finden die Fans, dass sich der Gesichtsausdruck von Brook nicht geändert hat. Als Skelett könnten wir uns allerdings auch nicht vorstellen, wie er sich im Alter verändern soll.

Wie findet ihr die Darstellung im Video? Trifft sie eure Vorstellung?