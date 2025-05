One Piece-Anime zeigt zum ersten Mal die Transformation eines Mitglieds der Fünf Weisen

Die Fünf Weisen mischen nun auch im Anime höchstpersönlich mit. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Am 04. Mai 2025 ist die 1128. Folge des One-Piece-Animes erschienen und die hat es in sich. Nach dem beeindruckenden Auftakt des Admirals Kizaru geht der Kampf um die Pacifista weiter. Von der Seite der Weltregierung mischt deswegen nun ein neuer Spieler mit: ein Mitglied der Fünf Weisen! Und das legt einen beeindruckenden Auftakt hin.

Achtung, Spoilergefahr: In diesem Artikel geht es um Ereignisse von Folge 1128 des One-Piece-Animes. Falls ihr noch nicht so weit seid, werden euch wichtige Informationen vorweggenommen.

Animiert und in Farbe: Transformation von einem der Fünf Weisen

Wenn ihr bei der neuesten Folge von One Piece eingeschaltet habt, dann dürftet ihr die beeindruckende, aber auch unheimliche Transformation von einem der Fünf Weisen mitbekommen haben. Und zwar erscheint Sankt Saturn auf der Bildfläche. Nicht als Mensch, sondern in der Verwandlung, die ihm seine unbekannte Kryptid-Zoan-Frucht ermöglicht.

Hier könnt ihr euch die besagte Szene auf Japanisch ohne Untertitel anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dämonische Ursprünge? Die Transformation, die Sankt Saturn dank seiner nicht bestätigten Kryptid-Zoan-Frucht, erinnert an den japanischen “Ushi-Oni“ (Deutsch für “Stier-Dämon“). Das mythologische Wesen stellt ein gigantisches Spinnen-Monster mit Stierkopf dar.

Dies, gepaart mit dem ominösen magischen Bannkreis, aus dem Sankt Saturn erscheint, sowie den restlichen Fähigkeiten, die die Fünf Weisen teilen, lässt insbesondere Manga-Fans schon länger darüber rätseln, ob die Fünf Weisen reale Dämonen unter der Herrschaft des Teufels Imu sind.

0:30 Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc

Autoplay

Sankt Saturn ist wie die restlichen Mitglieder der Fünf Weisen mit einem eigenen Aufgabenfeld betraut. Als Kriegsgott der Wissenschaft & Verteidigung ist er für Dr. Vegapunk und seine Machenschaften auf Egghead zuständig.

Hier könnt ihr One Piece schauen

Der Anime von One Piece erscheint sonntags gegen 23:00 Uhr deutscher Zeit auf den Streamingdiensten Crunchyroll und ADN. Die Folgen sind in der japanischen Original-Sprachausgabe mitsamt deutschen Untertiteln erhältlich.

Jeweils eine Woche nach der Erstausstrahlung erscheinen die Folgen zusätzlich auf Netflix, ebenfalls mit japanischer Original-Sprachausgabe und deutschen Untertiteln.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gefallen euch die bisherigen Folgen des Egghead Arcs nach der Pause?