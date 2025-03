Die große Anime-Pause von One Piece ist bald vorbei und ein offizieller Trailer zeigt, was Ruffy und die Strohhutpiraten bald erwartet

Im Egghead Arc erwarten Ruffy unter anderem epische Kämpfe, die altbekannte Techniken erfordern. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Ja, ist es denn schon so weit? Die große Pause von One Piece nähert sich ihrem Ende, was spätestens die Veröffentlichung eines neuen Trailers beweisen dürfte. Die offiziellen Kanäle des beliebten Werkes haben einen ersten Einblick zusammen mit weiteren Informationen und Feierlichkeiten zur Fortsetzung des Egghead Arcs geteilt.

Trailer zeigt, was euch im Egghead Arc von One Piece nach der Pause erwartet

Am besten schaut ihr euch den Trailer zur Fortsetzung des Egghead Arcs (auf Japanisch, mit englischen Untertiteln) direkt selbst an:

Im 30-sekündigen Video kommen neben den allseits bekannten Strohhutpirat*innen auch Schurken und Verbündete vor, die auf Egghead mitmischen. So geht etwa der Kampf gegen Rob Lucci weiter und der mächtige Admiral Kizaru betritt ebenfalls die Bühne vor Ort.

Während Ruffy und seine Crew in Kämpfe verwickelt werden, brodelt es im Hintergrund beim Großadmiral Akainu und den Fünf Weisen.

Wann geht der One Piece-Anime weiter?

Das offizielle Ende der großen One-Piece-Pause ist schon länger bekannt. Demnach geht der Egghead Arc mit Folge 1123 am Samstag, dem 05. April 2025, weiter.

Bis zur darauffolgenden Episode wird es nicht lange dauern, da Folge 1124 bereits am Sonntag, dem 06. April 2025 um 23:15 Uhr (japanische Ortszeit) am neuen regulären Sendeplatz auf dem Sender Fuji TV ausgestrahlt wird und danach wie gewohnt im wöchentlichen Rhythmus erscheint.

Was das zeitlich genau für die Veröffentlichung in Deutschland bedeutet, ist aktuell noch unklar. One Piece ist aber weiterhin auf den Streamingdiensten Netflix und Crunchyroll verfügbar und wird wahrscheinlich wie gehabt zeitnah im Simulcast erscheinen.

Weitere Feierlichkeiten geplant

Das Ende einer so langen Pause will natürlich gebührend gefeiert werden. Deswegen erscheint direkt vor der Ausstrahlung der 1123. Folge im japanischen TV ein sogenanntes Recap-Special, das die bisherigen Ereignisse des Egghead Arcs in 83 Minuten zusammenfasst. Dafür ist eine spätere Veröffentlichung auf Crunchyroll geplant.

An der Stelle sind wir wie immer gespannt auf die Meinung der GamePro-Community: Wie gehyped seid ihr auf die Fortsetzung des One-Piece-Animes?