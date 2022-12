One Piece-Anime zeigt endlich Nico Robins neue Form

One Piece steckt voller illustrer Figuren mit den wildesten Fähigkeiten. Eine davon stellt zweifellos Nico Robin dar und die zeigt sich in der neuesten Anime-Episode von einer ganz neuen Seite. Ihre neue Form war bisher nur im Manga zu sehen und wer sie von dort kennt, dürfte diesen speziellen Auftritt im Anime sehnlichst erwartet haben. Jetzt ist der Moment endlich gekommen und das Warten war nicht umsonst. Die Fans zeigen sich entsprechend beeindruckt.

Achtung! Es folgen logischerweise Spoiler.

So sieht Nico Robins Dämonen-Form im One Piece-Anime aus

Darum geht's: Der One Piece-Anime hinkt dem Manga naturgemäß etwas hinterher. Dementsprechend kommt es immer wieder vor, dass bestimmte Ereignisse mit extra viel Spannung erwartet werden. Wie zum Beispiel ein Kampffinale in Episode 1044.

Nico Robins Dämonen-Form: In ihrem Kampf gegen Black Maria nimmt Nico Robin eine komplett neue Form an, die es wirklich in sich hat. Robin verwandelt sich im wahrsten Sinne des Wortes einfach in einen Dämonen und das Ganze nennt sich "Demonio Fleur". Daraufhin kommt es zu einer Szene, die für One Piece-Verhältnisse überraschend hart und brutal wirkt.

Robin bricht ihrer Kontrahentin nicht einfach nur die Arme und Beine, sondern letzten Endes sogar das Rückgrat. Das klingt fies und ist es natürlich auch. Wer sich das – und die ziemlich furchteinflößende Dämonenform von Nico Robin – in epischer Breite ansehen will, kann das in diesem offiziellen Crunchyroll-Video dazu tun:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Fans feiern die Szene: Unter dem Video häufen sich die Kommentare begeisterter Fans. Der Grundtenor lautet: Darauf haben sie lange gewartet und sie wurden nicht enttäuscht. Robin ist und bleibt die brutalste Finisherin, kehrt zu ihren Attentäterin-Wurzeln zurück und ihre neue Form macht auch im Anime eine gute Figur.

Ihr wollt mehr One Piece? Ihr bekommt mehr One Piece:

Absoluter Höhepunkt des Kampfes: Robin wächst hier über sich hinaus und verwandelt sich in einen waschechten Dämon. Damit findet der Kampf aus den letzten Episoden seinen krönenden Abschluss. Auch die Animation wird gelobt und kommt bei den One Piece-Fans sehr gut an.

Was haltet ihr von der Szene? Fällt euch eine krassere aus dem gesamten One Piece-Werk ein?