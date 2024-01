Die beste One Piece-Folge auf RTL 2: Diese Episode hatte in Deutschland die höchste Einschaltquote

Zorro hat für besonders viele Zuschauende gesorgt.

Am 22. April 2003 feierte One Piece seine Premiere im deutschsprachigen Fernsehen. Im Laufe der Zeit wanderten die Rechte von RTL 2 über VIVA bis hin zu ProSieben Maxx, wo der Anime bis heute noch läuft.

Dabei gab es eine besondere Folge, die für besonders viele Zuschauende gesorgt hatte. Die Seite Manime hat veröffentlicht, welche Folge bis ins Jahr 2021 als die Episode mit der größten Reichweite gilt.

One Piece: Eine Episode hat für besonders viele Zuschauende gesorgt

Welche Folge hatte die höchste Einschaltquote? Die erfolgreichste Folge lief am 10. Oktober 2003 um 15:18 Uhr über den Bildschirm. RTL 2 zeigte damals die 119. Episode von One Piece. Die Folge trägt den Titel "Der Eisenmann" und handelt von einem ganz besonderen Kampf von Zorro im Alabasta-Arc.

Darum geht es in der Folge: Der Schwertkämpfer muss sich nämlich Mr. 1 aus der Baroque-Firma stellen. Mr.1 aka Jazz Boner hat von der Iron-Blade-Frucht gegessen und kann dadurch seinen gesamten Körper in eine Klinge verwandeln.

Zorro scheint zunächst im Nachteil zu sein und droht, den Kampf zu verlieren. Er erinnert sich plötzlich an die Worte seines Meisters: Die Kunst des Schwertkämpfens bestünde darin, zu schneiden, ohne zu spalten.

Der grünhaarige Strohhutpirat beginnt, den Satz zu verstehen. Er konzentriert sich auf den Atem von Mr.1 und schafft es schlussendlich, ihn in die Knie zu zwingen.

Die Folge könnte es im Rahmen des Remakes erneut zu sehen geben:

1:25 One Piece-Remake des Anime mit erstem Trailer angekündigt

Wie viele Zuschauende gab es? Für diese Folge setzten sich 760.000 Personen vor den Fernseher. Das macht beim Gesamtpublikum eine Quote von 6,8 % aus. Für den TV-Sender war das ein großer Erfolg, denn der Durchschnitt lag bei RTL 2 zu dem Zeitpunkt bei 4,6 %.

Es gibt allerdings noch einen weiteren Rekord, wenn nur das Zielpublikum im Alter von 14 bis 49 Jahren betrachtet wird. ProSieben sendete am 6. September 2014 erstmals den Film „One Piece Z“. Dabei handelt es sich um den 11. Kinofilm, in dem es Ruffy und seine Crew mit einem ehemaligen Admiral der Marine zu tun bekommen.

Für den Film schalteten 360.000 Personen im Alter von 14 bis 49 ein, was einer Quote von 12,5 % entsprach. Diese Quote konnte selbst RTL 2 mit seiner Ausstrahlung nie erreichen.

Auf dem darauffolgenden Platz landet Folge 305, die am 14. Mai 2008 auf ProSieben Maxx lief. Hier kam es zum Showdown zwischen Ruffy und Rob Lucci. Die Folge sahen 320.000 der 14- bis 49-jährigen Personen, was einem Marktanteil von 10,2 % entspricht.

Bedenkt dabei, dass diese Information aus dem Jahr 2021 stammt. Da ProSieben Maxx seitdem noch weitere Folgen gesendet hat, könnte es sein, dass der hauseigene Quoten-Rekord überboten wurde. Auf RTL 2 lief seitdem keine einzige Folge von One Piece, weshalb dieser Rekord auch bis heute noch bestehen bleibt.

Welche Folge hättet ihr auf dem ersten Platz vermutet?