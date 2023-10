Eine der seltensten One Piece-Folgen gibt es jetzt kostenlos auf YouTube - Worauf wartet ihr noch? Schaut sie euch an!

Eine der bislang seltensten Folgen ist ab sofort für alle verfügbar.

Eine extrem seltene Episode von One Piece, an die nicht jeder Fan gelangen konnte, ist nun auf YouTube erhältlich. Dabei handelt es sich um eine OVA, die nicht für die Veröffentlichung im Fernsehprogramm kreiert wurde.

Da die Episode nur in einer limitierten Auflage erhältlich war, ist es umso erfreulicher, dass nun jede*r Zugang zu der Folge hat. GamePro erklärt alle Hintergründe dazu.

One Piece: Episode:0 ist ab sofort verfügbar

Um welche Episode geht es? Die spezielle OVA Episode:0 ist eine 18-minütige Folge, die auf dem Manga Episode 0 aus One Piece Volume 0 basiert. Dabei handelt es sich um eine Bonusgeschichte, in der die Hintergrundgeschichte von Shiki näher beleuchtet wird. Der Pirat taucht im Kinofilm „One Piece: Strong World“ zum ersten Mal auf.

Doch nicht alle bekamen die Gelegenheit, die OVA zu schauen. Die Kinobesucher*innen zum Film „One Piece: Strong World“ bekamen den Manga Episode 0 ausgehändigt, die OVA gab es hingegen bei House Foods. Doch das Unternehmen gab nur 3.000 DVDs der OVA raus.

Die Folge könnt ihr euch hier ansehen:

Gibt es Einschränkungen? Die Episode ist nur drei Monate verfügbar. Ihr habt nur bis zum 14. Januar 2024 Zeit, die Folge zu schauen.

Außerdem ist die Episode für das japanischsprachige Publikum ausgerichtet. Die Folge ist in japanischer Sprache und bietet auch nur die Möglichkeit, japanische Untertitel einzuschalten. Es ist also nicht möglich, die Folge mit englischen oder deutschen Untertiteln zu schauen.

Wer sich davon nicht abschrecken lässt oder sogar Japanisch verstehen kann, der wird mit der Folge mehr über Shiki, den Goldenen Löwen, erfahren.

Alternativ gibt es auf Netflix momentan die Live-Action-Adaption von One Piece zu sehen:

One Piece Streamen: Hier ist es möglich

Wo kann ich One Piece sonst schauen? Momentan könnt ihr One Piece auf Crunchyroll sehen. Dort gibt es den kompletten Anime in japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln.

Alternativ gibt es die Option, die neusten Folgen in der Mediathek von ProSieben MAXX zu schauen. Hier gibt es die Episoden dann in der deutschen Sprachausgabe.

Es gibt ansonsten keine legale Methode, den Anime in deutscher Sprache online zu schauen. Euch bleibt nur übrig, die DVDs bzw. Blu-rays zu kaufen, was mit hohen Kosten verbunden ist.

Wie findet ihr die Bonusepisode? Werdet ihr sie euch ansehen?