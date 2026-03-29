One Piece: Ohne einen Charakter mit nur einer gesprochenen Zeile wäre das große Piratenzeitalter laut Fans gar nicht eingetroffen - kennt ihr ihn?

Das große Piratenzeitalter in One Piece wurde vom Gol D. Roger eingeläutet? Nicht ganz, meinen einige Fans - ohne "Stellt D. Frage" wäre das unmöglich gewesen.

Jusuf Hatic
29.03.2026 | 05:31 Uhr

One Piece-Fans sind sich sicher: Ask D. Question ist der wichtigste Charakter der gesamten Story. (© Toei Animation Eiichiro Oda) One Piece-Fans sind sich sicher: "Ask D. Question" ist der wichtigste Charakter der gesamten Story. (© Toei Animation / Eiichiro Oda)

Für die meisten One Piece-Fans dürfte klar sein: Gol D. Roger läutete mit seinen letzten Worten auf dem Schafott das große Piratenzeitalter der Serie ein.

Von sich aus hat er seine legendären Worte über den verborgenen One Piece-Schatz aber nicht ausgerufen, denn eine unscheinbare Figur stellte die Hinrichtung mit einer einzigen Zeile auf den Kopf – und Fans haben diesem namenlosen Charakter bereits einen Spitznamen gegeben.

Video starten 0:41 One Piece Fan Letter ist eine Special-Episode, die das 25. Jubiläum des Animes feiert

Der Mann mit der wichtigsten Zeile

In der berühmten Hinrichtungsszene aus Folge 48 von Roger zeigen Manga und Anime zunächst den Piratenkönig, wie er schweigend zum Galgen schreitet. Alles deutet darauf hin, dass Roger wortlos sterben wird – bis plötzlich eine Stimme aus der Menge ertönt:

"Hey, Piratenkönig! Wo hast du deine gesammelten Schätze versteckt?! Etwa auf der Grand Line? Du bist doch an den legendären Schatz gelangt! [...] An jenen großen Schatz! An das One Piece!

Erst daraufhin bestätigt Roger, dass er "irgendwo den größten Schatz der Welt versteckt hat", und wer ihn finden wolle, solle zur See fahren. Dann – und nur dann – ist nach Meinung der Fans auch das große Piratenzeitalter in One Piece angebrochen.

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"Ask D. Question" als ulkiger Fanname

Dieser Charakter taucht außerhalb dieser einen Szene auf Loguetown nie wieder in Manga und Anime auf, und doch ranken sich einige kuriose Fan-Ideen um ihn.

Schon seit Jahren ist die Figur zum Meme geworden – etwa auf einem Kopfgeldposter als "der Typ, der Roger nach seinem Schatz gefragt hat" und so die Weltregierung erst in die Bredouille gebracht hat.

Wie es sich für eine so wichtige Nebenfigur gehört, muss der Umstand des fehlenden Namens schleunigst korrigiert werden. Die One Piece-Community hat sich dabei auf "Ask D. Question" geeinigt und dem Mann so nicht nur einen sehr eindeutigen Namen, sondern auch die Zugehörigkeit zum berüchtigten D-Clan mitgegeben.

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Eine offizielle deutsche Übersetzung gibt es nicht, da es sich hierbei um ein Community-Meme handelt – aber wir werfen an dieser Stelle einfach mal "Stellt D. Frage" in den Raum.

Wie würdet ihr den unbekannten One Piece-Charakter nennen?

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