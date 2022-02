Animal Crossing Häschentag 2022: Datum, Items und Infos zum Oster-Event

Was hat die katholische Kirche mit Animal Crossing: New Horizons zu tun? Richtig, sie bestimmt, wann Ostern ist und somit auch, wann der Osterhase Ohs eure Insel besucht. Auch in diesem Jahr findet natürlich wieder ein Häschentag statt, und wir haben alle wichtigen Fakten zum bunten Oster-Event für euch zusammengetragen.

Wann ist eigentlich der Häschentag 2022? Ostern ist in diesem Jahr relativ spät, nämlich am 17. April. Ohs kommt aber schon eine Woche zuvor auf eure Insel. Entsprechend findet das Oster-Event an folgenden Tagen statt:

10. April – 17. April 2022

Das könnt ihr am Häschentag alles erleben

Ab dem 10. April findet ihr Ohs auf dem Vorplatz des Servicecenters. Hier ruft er auf zur großen Eiersuche. Ziel bis zum Häschentag ist es, alle seine Rezepte zu finden und mit Hilfe verschiedener Eier als Bastelobjekte umzusetzen.

Folgende Eier gibt es:

Laub-Glückseier: Diese hängen wie Früchte an Bäume ab.

Erd-Glückseier: Sucht wie bei Fossilien nach rissigen Stellen im Boden.

Holz-Glückseier: Anstelle von Holz kann beim Hacken von Bäumen ein Ei herausfallen.

Fels-Glückseier: Beim Abbauen von Steinen gibt es auch Eier.

Luft-Glückseier: Schießt Pakete ab, die an einem bunten Luftballon über die Insel schweben.

Wasser-Glückseier: Neben Fischen können auch Eier an der Angel landen.

Die Bewohner helfen: Wenn euch von einer Sorte noch Eier fehlen, könnt ihr euch auch an die Inselbewohner wenden. Diese tauschen mit euch, wenn ihr sie nett danach fragt. Da ihr wahrscheinlich auch 2022 wieder über 200 Eier sammeln müsst, um alle Rezepte umsetzen zu können, ist das eine große Hilfe.

Alle Bastelrezepte in der Übersicht

Apropos Rezepte: Die Bastelanleitungen hat Ohs an ganz verschiedenen Stellen versteckt. Haltet Ausschau nach Flaschenpost, umherfliegenden Ballons oder fragt einfach eure Bewohner, ob sie etwas gefunden haben. Folgende Rezepte gab es im letzten Jahr:

Häschentag-Ballon-Deko A und B

Häschentag-Bett

Häschentag-Boden

Häschentag-Frisiertisch

Häschentag-Girlande

Häschentag-Hocker

Häschentag-Krone

Häschentag-Lampe

Häschentag-Rucksack

Häschentag-Schrank

Häschentag-Tapete

Häschentag-Teppich

Häschentag-Tisch

Häschentag-Türkranz

Häschentag-Wanduhr

Häschentag-Zaun

Kleidung aus Eiern: Für jede Sorte Ei könnt ihr zudem noch drei Kleidungsstücke herstellen (Eierschale, Outfit und Schuhe). Habt ihr alle 18 Teile, gibt es zur Belohnung noch drei weitere Items:

Glücksei-Abendkleid

Glücksei-Partyhut

Glücksei-Tasche

Bonus-Rezept: Habt ihr alle Anleitungen umgesetzt, bekommt ihr von Ohs am Ostersonntag noch eine spezielle Anleitung: Den Wackelkopf. Bastelt ihr auch diesen Gegenstand und überreicht ihn dem Hasen, erhaltet ihr im Gegenzug den Häschen-Stab, mit dem ihr acht Outfits speichern könnt.

Diese Informationen beruhen auf den beiden zurückliegenden Häschentagen. Es kann gut sein, dass sich Nintendo für das diesjährige Event die eine oder andere Neuerung einfallen lässt.

New Horizons hat vor Kurzem viele neue Inhalte bekommen:

Weitere Artikel zu Animal Crossing:

Wie geht es mit New Horizons weiter?

Große Updates wird es für Animal Crossing: New Horizons nach der Veröffentlichung von Version 2.0 keine mehr geben. Trotzdem hat das Spiel noch immer eine aktive Community und regelmäßige Veranstaltungen. Ende Februar wartet zum Beispiel das Karnevals-Event auf euch. Noch bevor gefeiert wird, hält der Frühling auf euren Inseln Einzug, und in wenigen Tagen schmilzt auch endlich der Schnee. Dann könnt ihr wieder so richtig schön mit dem Gärtnern beginnen.

Nehmt ihr noch an den kommenden Feiertagen in Animal Crossing: New Horizons teil?