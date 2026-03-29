In Dragon Ball gibt es noch einen Wissenschaftler, der an der Erfindung der Cyborgs beteiligt war, aber nur im Anime vorkam

Dr. Gero gilt in Dragon Ball als unangefochtener Kopf hinter den Androiden der Red-Ribbon-Armee – außer im Anime. (© Akira Toriyama / Toei Animation)

In den Anfangstagen von Dragon Ball hatte das Werk von Akira Toriyama ein Problem, das viele Serien damals plagte: Weil Manga und Anime zeitgleich veröffentlicht wurden, war der Fortschritt der Handlung im Dragon Ball-Anime teils einfach zu schnell für die Vorlage.



Daraus entstand gelegentlich ein Bruch in der Kontinuität. Einen solchen stellten Dragon Ball-Fans schon vergleichsweise früh fest: Wer hat eigentlich die Androiden erschaffen?

Wenn eure Antwort jetzt "Dr. Gero" lautet, dann ist das technisch richtig – wenn wir nur den Manga in Betracht ziehen. Der Dragon Ball-Anime hingegen bringt eine alternative Person ins Spiel, die nur hier vorkommt.

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Der Androiden-Forscher, der nur im Anime vorkommt

Konkret geht es um Dr. Flappe, der in der Filler-Folge "Das Geheimnis des Doktor Flappe" auftaucht. Zu diesem brechen Son Goku, Suno und "Eighter" auf, um eine Bombe aus dem auch als Android C-8 bekannten Körper zu entfernen.

Die Anime-Folge enthüllt dabei, dass Dr. Flappe von der Red-Ribbon-Armee zur Mitarbeit gezwungen wurde und dabei half, Android 8 – inklusive der Selbstzerstörungsbombe – zu erschaffen.

Das Problem: Dr. Flappe wurde exklusiv von Toei Animation erfunden, noch bevor Toriyama im Manga überhaupt die Androiden-Saga zum Leben erweckte.

In der Anime-Fassung wird Dr. Flappe als Schöpfer von C-8 in Szene gesetzt, während der Manga später Dr. Gero explizit als einzigen Kopf hinter den Androiden C1 bis C8 sowie C16 bis C19 etabliert.

Übrigens orientiert sich der Name von Dr. Flappe an einem altbekannten Muster von Toriyama: Der Name stammt von der Abkürzung für "Frappucino", also einem kalten Kaffeegetränk auf Eisbasis. Der Dragon Ball-Schöpfer hatte bekanntlich eine Vorliebe für solche Namen:

Alle Lösungen sind nur inoffiziell

Um diesen Bruch zwischen Manga und Anime zu reparieren, greifen Dragon Ball-Enzyklopädien wie Daizenshuu (via Kanzenshuu) zu einer einfachen Fan-Idee: Dr. Flappe und Dr. Gero werden demnach rückwirkend zu Kollegen erklärt, die gemeinsam am Android-Entwicklungsprogramm der Red-Ribbon-Armee arbeiteten.

So bleibt Dr. Flappe gewissermaßen als wichtige Figur im Kanon erhalten, ohne Dr. Gero für Fans als "wahres Genie hinter den Androiden" streitig zu machen.

Ist für euch diese Lösung leigitim oder ignoriert ihr den Auftritt von Dr. Frappe komplett?