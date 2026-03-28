Die 7 größten LEGO-Sets aller Zeiten nach Teilen

Besonders in den letzten Jahren hat LEGO ein paar wirklich riesige Sets mit teilweise mehr als zehntausend Teilen auf den Markt gebracht. Wir stellen euch die sieben Sets mit den meisten Steinen aller Zeiten vor.
Diese 7 LEGO-Sets sind einfach riesig!
Sieht man sich die LEGO-Sets mit den meisten Steinen an, fällt schnell auf, dass die allermeisten davon weniger als zehn Jahre alt sind. Mit dem Taj Mahal (#10189 - 5.922 Teile) von 2008 findet sich in den Top 20 tatsächlich nur ein Set, das vor 2017 erschienen ist.
LEGO hat also vor allem in der jüngeren Vergangenheit besonders riesige und auch entsprechend teure Sets auf den Markt gebracht. Spannenderweise ist ausgerechnet das Set mit den meisten Teilen zumindest zum Verkaufsstart das günstigste der Top 7 gewesen.
Wir beginnen die Liste natürlich von hinten und arbeiten uns so zur aktuellen Nummer eins vor. Los geht's dabei tatsächlich mit einem ganz neuen Set, das erst 2026 erschienen ist.
Die Plätze sieben bis vier:
- Platz 7: #72153 "Bisaflor, Glurak und Turtok" - 6.838 Teile
- Platz 6: #75192 "Millennium Falcon" - 7.541 Teile
- Platz 5: #75419 "UCS Todesstern" - 9.023 Teile
- Platz 4: #10276 "Kolosseum" - 9.036 Teile
Bevor wir zu den Plätzen eins bis drei kommen, muss unbedingt ein Set erwähnt werden, das inoffiziell sogar den zweiten Platz einnimmt. The Ultimate Battle for Chima bestand zwar aus satten 10.004 Teilen, war allerdings nur im Rahmen eines Gewinnspiels erhältlich und wurde nie frei verkauft.
Die Plätze drei bis eins:
- Platz 3: #10294 "Titanic" - 9.090 Teile
- Platz 2: #10307 "Eiffelturm" - 10.001 Teile
- Platz 1: #31203 "World Map" - 11.695 Teile
Die 2021 veröffentlichte Weltkarte ist also noch immer das LEGO-Set mit den meisten Teilen aller Zeiten. Mit "nur" 249,99 Euro war das Modell zum Release übrigens vergleichsweise günstig. Am teuersten war aus dieser Liste der "UCS Todesstern" mit 999,99 Euro.
Laut einem Leak könnte dieser Rekord schon bald ins Wackeln kommen. Im Juli 2026 soll nämlich die berühmte Sagrada Familia aus Barcelona als XXL-Set mit 12.060 Teilen erscheinen. Die prachtvolle Kirche könnte dann den ersten Platz einnehmen.
Insgesamt wäre es dann das dritte offizielle Set, das die Marke von 10.000 Steinen übertrifft. In Zukunft dürfte das wohl noch häufiger passieren, immerhin erfreut sich LEGO weiterhin wachsender Beliebtheit und genügend Monumente gibt es auch noch.
Welches Set ist euer absolutes Traumset von LEGO?
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Dein Kommentar wurde nicht gespeichert. Dies kann folgende Ursachen haben:
1. Der Kommentar ist länger als 4000 Zeichen.
2. Du hast versucht, einen Kommentar innerhalb der 10-Sekunden-Schreibsperre zu senden.
3. Dein Kommentar wurde als Spam identifiziert. Bitte beachte unsere Richtlinien zum Erstellen von Kommentaren.
4. Du verfügst nicht über die nötigen Schreibrechte bzw. wurdest gebannt.
Bei Fragen oder Problemen nutze bitte das Kontakt-Formular.
Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.
Nur angemeldete Plus-Mitglieder können Plus-Inhalte kommentieren und bewerten.