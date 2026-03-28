Die 7 größten LEGO-Sets aller Zeiten nach Teilen

Das Pokémon-Set mit den drei Startern hat es auch in die Top-7 geschafft.

Besonders in den letzten Jahren hat LEGO ein paar wirklich riesige Sets mit teilweise mehr als zehntausend Teilen auf den Markt gebracht. Wir stellen euch die sieben Sets mit den meisten Steinen aller Zeiten vor.

Diese 7 LEGO-Sets sind einfach riesig!

Sieht man sich die LEGO-Sets mit den meisten Steinen an, fällt schnell auf, dass die allermeisten davon weniger als zehn Jahre alt sind. Mit dem Taj Mahal (#10189 - 5.922 Teile) von 2008 findet sich in den Top 20 tatsächlich nur ein Set, das vor 2017 erschienen ist.

0:36 Wir haben den Golden Retriever Welpen von LEGO gebaut und zeigen euch seine Besonderheiten

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LEGO hat also vor allem in der jüngeren Vergangenheit besonders riesige und auch entsprechend teure Sets auf den Markt gebracht. Spannenderweise ist ausgerechnet das Set mit den meisten Teilen zumindest zum Verkaufsstart das günstigste der Top 7 gewesen.

Wir beginnen die Liste natürlich von hinten und arbeiten uns so zur aktuellen Nummer eins vor. Los geht's dabei tatsächlich mit einem ganz neuen Set, das erst 2026 erschienen ist.

Die Plätze sieben bis vier:

Platz 7: #72153 "Bisaflor, Glurak und Turtok" - 6.838 Teile

#72153 "Bisaflor, Glurak und Turtok" - 6.838 Teile Platz 6: #75192 "Millennium Falcon" - 7.541 Teile

#75192 "Millennium Falcon" - 7.541 Teile Platz 5: #75419 "UCS Todesstern" - 9.023 Teile

#75419 "UCS Todesstern" - 9.023 Teile Platz 4: #10276 "Kolosseum" - 9.036 Teile

Das Kolosseum hat es nicht ganz in die Top 3 geschafft, ist mit 9.036 Teilen aber dennoch riesig.

Bevor wir zu den Plätzen eins bis drei kommen, muss unbedingt ein Set erwähnt werden, das inoffiziell sogar den zweiten Platz einnimmt. The Ultimate Battle for Chima bestand zwar aus satten 10.004 Teilen, war allerdings nur im Rahmen eines Gewinnspiels erhältlich und wurde nie frei verkauft.

Die Plätze drei bis eins:

Platz 3: #10294 "Titanic" - 9.090 Teile

#10294 "Titanic" - 9.090 Teile Platz 2: #10307 "Eiffelturm" - 10.001 Teile

#10307 "Eiffelturm" - 10.001 Teile Platz 1: #31203 "World Map" - 11.695 Teile

Die Weltkarte ist mit 11.695 das bislang größte offizielle Set von LEGO.

Die 2021 veröffentlichte Weltkarte ist also noch immer das LEGO-Set mit den meisten Teilen aller Zeiten. Mit "nur" 249,99 Euro war das Modell zum Release übrigens vergleichsweise günstig. Am teuersten war aus dieser Liste der "UCS Todesstern" mit 999,99 Euro.

Laut einem Leak könnte dieser Rekord schon bald ins Wackeln kommen. Im Juli 2026 soll nämlich die berühmte Sagrada Familia aus Barcelona als XXL-Set mit 12.060 Teilen erscheinen. Die prachtvolle Kirche könnte dann den ersten Platz einnehmen.

Insgesamt wäre es dann das dritte offizielle Set, das die Marke von 10.000 Steinen übertrifft. In Zukunft dürfte das wohl noch häufiger passieren, immerhin erfreut sich LEGO weiterhin wachsender Beliebtheit und genügend Monumente gibt es auch noch.

Welches Set ist euer absolutes Traumset von LEGO?