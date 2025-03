Mutter hielt Animes für reine Kinderserien, jetzt hat One Piece ihre Meinung komplett geändert - und selbst Oda feiert ihre neugewonnene Liebe

Ruffy hat einen neuen Fan!

Unsere liebsten Hobbys sind noch viel schöner, wenn wir sie mit unseren Freundinnen und Freunden oder der Familie teilen können. Egal ob beim Koop vor dem Bildschirm oder in begeisterten Gesprächen danach – Spiele, Filme und auch Serien machen zusammen einfach nochmal viel mehr Spaß.

Manchmal stehen dem aber unterschiedliche Interessen oder auch Vorurteile im Weg. So etwa die Annahme, dass Animes ja nur für Kinder sein. Diese Einstellung hatte die Mutter eines großen One Piece-Fans. Durch die Live-Action-Serie konnte sie allerdings eines Besseren belehrt werden und nun kann sie kaum genug vom Piraten-Abenteuer bekommen.

One Piece überzeugt die Mutter eines Fans

Darum geht's: Eiichiro Oda, der Mangaka hinter One Piece, nimmt sich regelmäßig die Zeit, um auf Feedback und Fragen seiner Fans einzugehen. Die Antworten gibt es in übersetzter Form auf Social Media, wie auch in unserem Beispiel. Auf X (ehemals Twitter) gibt es aktuell eine besonders tolle Geschichte zu lesen.

Dort erzählt ein Fan davon, dass seine Mutter, die normalerweise gar nichts von Animes hielt und stets die oben genannte Meinung vertrat, mittlerweile nicht genug von den Piraten-Mangas bekommen kann. Schuld sei die Live-Action-Serie, die sie total begeistert hat.

In seiner Antwort zeigte sich Oda begeistert und gibt an, dass ihn die Geschichte sehr glücklich macht. Er schreibt zudem, dass die ursprüngliche Einstellung der Mutter besonders international noch weit verbreitet ist, auch wenn er sich wünscht, dass es anders wäre:

"Aaah, das macht mich so glücklich! [...] International ist es noch ziemlich verbreitet, dass Erwachsene keine Animes gucken oder Mangas lesen. Vor langer Zeit war das auch in Japan so."

Vor einiger Zeit berichteten wir von einer ähnlichen Geschichte, in der eine Enkelin ihren Opa von Animes überzeugte. Auch dieser war vorher der Ansicht, dass die Geschichten nur für Kinder sein. Mehr dazu gibt es im unten verlinkten Artikel.

Der eine oder die andere von euch haben in ihrer Kindheit bestimmt ähnliche Erfahrungen gemacht – sei es beim Thema Anime, oder auch bei Musik und Gaming.

Erzählt uns gerne, welche Hobbys ihr mit euren Eltern teilt und bei welchen sie nur augenrollend den Kopf schütteln. Vielleicht geht es euch umgedreht auch so? Wie geht ihr bei euren eigenen Kindern mit Hobbys um, mit denen ihr selbst nichts anfangen könnt? Verratet es uns in den Kommentaren!