One Piece auf Netflix: Erste Arbeiten an Season 3 wohl gestartet, obwohl die Staffel noch gar nicht offiziell bestätigt wurde

Die Chancen für eine dritte Staffel von One Piece scheinen zumindest nicht schlecht zu stehen.

Aktuell warten Fans der One Piece-Live-Action-Serie von Netflix vor allem auf die zweite Staffel. Die ist jetzt mit der Produktion fertig und soll wohl noch irgendwann im Jahr 2025 erscheinen.

Zwar wissen wir auch bereits, wie es in einer potenziellen dritten Staffel weitergehen würde, die ist allerdings noch gar nicht offiziell bestätigt – trotzdem haben erste Arbeiten daran bereits begonnen.

Season 3 der One Piece-Serie bekommt zumindest schon einmal Skripte

Konkret geht es dabei um die Skripte für eine dritte Staffel, wie X/Twitter-User pewpiece berichtet. Der bekannte One Piece-Leaker hat nämlich eine Seite der Writers Guild of America West (WGAW) geteilt. Darin befindet sich auch ein Eintrag zur dritten Staffel – das dürfte also höchstwahrscheinlich bedeuten, dass die Arbeiten an den Drehbüchern bereits begonnen haben oder bald losgehen.

Im Eintrag ist außerdem 2025 bis 2026 als Produktionszeitraum vermerkt. Für Fans könnte das ein potenzieller Grund zur Freude sein, immerhin könnte es bedeuten, dass wir bereits nächstes Jahr eine dritte Staffel bekommen.

1:33 Dreharbeiten für die 2.Staffel von One Piece haben begonnen! Die Strohhutpiraten sind vereint

Aber Achtung: Dass an Skripten gearbeitet wird, ist noch keine Bestätigung dafür, dass wir auch wirklich eine dritte Season bekommen werden. Selbst wenn Netflix die Drehbücher bestellt hat, kann sich der Streamingdienst danach noch immer gegen die Produktion der Staffel entscheiden.

Unter anderem können die Skripte auch genutzt werden, um etwa die Kosten einer Season abzuwägen. Immerhin dürfte die One Piece-Serie nicht gerade billig sein, auch wenn der Erfolg der ersten Staffel das locker aufgewogen haben dürfte.

Zumindest würde sich dieser Zeitraum aber mit der Einschätzung eines der Schauspieler aus der Serie decken. Vincent Regan, der Darsteller hinter Vizeadmiral Garp, hatte nämlich bereits Ende 2024 ausgeplaudert, dass die Dreharbeiten für One Piece-Season 3 seiner Einschätzung nach bald beginnen würden.

Daneben hatte der Schauspieler auch den Release der zweiten Season für 2025 vorausgesagt, was Netflix inzwischen bestätigt hat. Und auch eine vierte Staffel hatte er zumindest grob angeteast.

Was glaubt ihr: Wie viele Staffeln wird die Live-Action-Serie zu One Piece insgesamt kriegen?