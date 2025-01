One Piece: Alle bekannten Mitglieder der göttlichen Ritter im Überblick

Die göttlichen Ritter gehören zu einen der mächtigsten Fraktionen in One Piece. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In der Welt von One Piece müssen Ruffy und seine Strohhut-Piratenbande nicht nur mit anderen Piraten um den großen Schatz von Gol D. Roger kämpfen, auch die Weltregierung und deren Agent*innen machen ihnen das Leben schwer. Die Weltregierung hat abseits der Marine und den gefährlichen Weltaristokraten zusätzliche Eliteeinheiten wie die Cipher Pol-Agenten*innen, die für die Regierung spionieren und sogar Attentate ausführen.

Doch eine Einheit ist besonders gefährlich und agiert bisher im Schatten der Fünf Weisen und Regierungsoberhaupt Imu: Die göttlichen Ritter.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten befinden sich Spoiler zu den aktuellen Geschehnissen von One Piece. Solltet ihr also beim Manga des beliebten Shonen-Animes nicht auf dem neuesten Stand sein, werden euch womöglich wichtige Story-Inhalte und Wendepunkte in der Geschichte vorweggenommen. Lest also bitte nur weiter, wenn ihr auf dem neuesten Stand seid.

Alle Mitglieder der göttlichen Ritter

Insgesamt sind neun Ritter-Mitglieder abgebildet. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Über die göttlichen Ritter – alternativ auch Ritter der Götter – ist kaum etwas bekannt und sie agieren oft im Hintergrund. Sie unterstehen dem direkten Kommando der Fünf Weisen und Imu, dem geheimen Herrscher aller Nationen in der Welt von One Piece. Sowohl im Manga als auch im Anime wird angedeutet, dass der Ritterorden mindestens neun Mitglieder hat.

Der Artikel wird immer mit neuen Informationen versorgt und wird auf dem Laufenden gehalten. Schaut also regelmäßig vorbei, um keine wichtigen Details zu den einzelnen Ritter*innen zu verpassen.

Hier sind alle bekannten Mitglieder des göttlichen Ritterordens:

Figarland Garling

Figarland Garling steht an der Spitze der Befehlskette im göttlichen Ritterorden. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Aktueller Status: Am Leben

Am Leben Erster Auftritt im Manga: Kapitel 1086

Kapitel 1086 Erster Auftritt im Anime: Episode 1120

Figarland Garling ist der Oberbefehlshaber der göttlichen Ritter und Vater von Shamrock. Garling war bereits vor 38 Jahren der Oberbefehlshaber der göttlichen Ritter und beim sogenannten “God Valley-Vorfall” dabei.

Einige Weltaristokraten der damaligen Zeit jagten Sklav*innen und Einwohner*innen der Insel rein zum Vergnügen, was für den Rest der Weltaristokraten als lästerlich galt. Garling, der zu jener Zeit an der Spitze der Ritter der Götter stand, tötete den Herrscher der Insel und wurde danach als "Champion von God Valley" bekannt.

38 Jahre nach dem Vorfall tötete Imu Sankt Jaygarcia Saturn, als Strafe dafür, dass er die Strohhüte auf Egghead entkommen ließ. Danach beförderte er Garling zu einem der Fünf Weisen, um die nun freigewordene Lücke zu füllen. So wurde Figarland Garling zu einem Weltaristokraten und Teil der Fünf Weisen, die direkt Imu unterstehen.

Figarland Shamrock

Shamrock legt legt einen großen Auftritt in Kapitel 1137 hin. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Aktueller Status: Am Leben

Am Leben Erster Auftritt im Manga: Kapitel 907 (Zuvor verwechselt mit “Shanks”), Kapitel 1137 (Offizielle Vorstellung)

Kapitel 907 (Zuvor verwechselt mit “Shanks”), Kapitel 1137 (Offizielle Vorstellung) Erster Auftritt im Anime: Noch nicht erschienen

Figarland Shamrock ist der aktuelle Anführer der göttlichen Ritter und Sohn von Figarland Garling. Über ihn gibt es lediglich die Information, dass er die mysteriöse Schwertkämpfer-Silhouette im Manga-Kapitel 1121 ist und Rothaar-Pirat Shanks zum Verwechseln ähnlich sieht. Er soll ebenfalls der Mann gewesen sein, der in Kapitel 907 mit den Fünf Weisen sprach.

Es wird spekuliert, dass er und Shanks Zwillingsbrüder sein könnten. Momentan befindet sich der Schwertkämpfer auf Elban und versucht an der Seite von Gunko die Insel Elban mitsamt ihren Bewohner*innen zu einem Teil der Weltregierung zu machen.

Gunko

Gunko zeigt neue Teufelsfruchtkräfte und ist an der Seite von Shamrock auf Elban. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Aktueller Status: Am Leben

Am Leben Erster Auftritt im Manga: Kapitel 1134

Kapitel 1134 Erster Auftritt im Anime: Noch nicht erschienen

Gunko ist ein Mitglied des göttlichen Ritterordens und zumindest ihrem Aussehen nach noch recht jung. Sie hat die Kräfte der “Arrow Arrow no Mi”-Frucht (dt. Pfeil-Frucht) und kann Stücke ihrer Kleidung manipulieren. Dabei entstehen pfeilförmige Stoffteile, die sie nach Wunsch bewegen kann. Ihre Teufelskraft ist so gefährlich und stark, dass sie mit Leichtigkeit Riesen-Krieger und sogar Loki in die Knie zwingen kann. Ihre Pfeil-Teufelskräfte erinnern an Imus mysteriöse Fähigkeiten, als Sabo während der Reverie-Arc angegriffen wurde.

Gunko befindet sich derzeit ebenfalls auf Elban und verhört mit Shamrock den angeketteten Riesen-Krieger Loki mit dem Ziel, dass er dem göttlichen Ritterorden beitreten soll. Da der Riese mehrmals ablehnte, griff sie ihn solange an, bis er ohnmächtig wurde.

Unbekannte Frau mit langen schwarzen Haaren

Die unbekannte Ritterin begleitete Figarland Garling und einen weiteren Ritter auf God Valley. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Aktueller Status: Unbekannt

Unbekannt Erster Auftritt im Manga: Kapitel 1096

Kapitel 1096 Erster Auftritt im Anime: Noch nicht erschienen

In Kapitel 1096 des One Piece-Mangas werden einige Informationen über den God Valley-Vorfall preisgegeben, aber nicht vollständig erzählt. Dort wird Figarland Garling in seinen jungen Jahren als oberster Ritter des Ordens gezeigt, an seiner Seite sind zwei weitere Ritter*innen zu sehen.

Eine von ihnen ist eine junge Frau mit schwarzen langen Haaren. Sie trägt eine ähnlich extravagante Rüstung wie Garling. Es ist bisher noch unbekannt, wer sie ist, wo sie sich aufhält und ob sie noch lebt, da es laut Aussagen der Figuren in One Piece bis auf Shanks und Garling keine Überlebenden des God Valley-Vorfalls gab.

Unbekannter Ritter oder Ritterin mit einer Rinderknochen-Maske

Der mysteriöse Ritter mit der Maske war an der Seite von Figarland Garling, als der Vorfall von God Valley geschehen ist. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha)

Aktueller Status: Unbekannt

Unbekannt Erster Auftritt im Manga: Kapitel 1096

Kapitel 1096 Erster Auftritt im Anime: Noch nicht erschienen

Der Ritter oder die Ritterin mit der Rinderknochen-Maske ist ebenfalls an der Seite von Figarland Garling und der mysteriösen Frau mit langen schwarzen Haare in Kapitel 1196 zu sehen. Anders als die anderen Personen trägt das mysteriöse Mitglied keine Rüstung, sondern einen Umhang oder Mantel. Außerdem scheint der geheimnisvolle Ritter oder Ritterin ebenfalls kein Schwert zu halten, sondern einen Stab oder eine Axt.

Aktuell ist nicht bekannt, ob dieses Mitglied der göttlichen Ritter noch lebt oder wo es sich aufhält.

Mehrere noch unbekannte Mitglieder

Obwohl wir bereits die Gesichter von fünf Mitgliedern der göttlichen Ritter kennen, bleiben mindestens vier weitere noch ein Geheimnis. Zudem wurden uns bisher nur die Identitäten von drei der mysteriösen Ritter*innen enthüllt, während zwei in der Vergangenheit von Garling zu sehen waren.

Es gibt derzeit also nur Informationen zu Gunko, Shamrock und Garling. Der Rest des göttlichen Ritterordens ist nach wie vor ein großes Mysterium, das sich nach und nach im Laufe der finalen Arc von One Piece lüften dürfte – die Elban-Arc scheint hier jedenfalls definitiv den Stein ins Rollen gebracht zu haben.

Wer ist bisher euer liebster Schurke in One Piece und welche Rolle werden eurer Meinung nach die göttlichen Ritter im Finale von One Piece spielen?