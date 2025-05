Eiichiro Oda hat für die Welt von One Piece eigene Blutgruppen erfunden und ein Strohhut hat die seltenste Variante

Sogar an neue Arten von Blutgruppen hat Eiichiro Oda beim Aufbau der Welt von One Piece gedacht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Für One Piece hat Eiichiro Oda – wie viele Mangakas – eine ganz eigene Welt mit eigenen Regeln erschaffen. Zwar gibt es Parallelen zu unserer Realität, doch vieles in der Welt von One Piece ist aus Odas reiner Fantasie entstanden und das spiegelt sich auch in der Geschichte wider: von der Währung „Berry“ bis hin zu den Blutgruppen seiner Charaktere.

Ja, selbst eigene Blutgruppen hat sich Oda für One Piece einfallen lassen. Ein Strohhut hat darüber hinaus auch noch die seltenste und nein, es ist ausnahmsweise nicht Ruffy!

Die verschiedenen Blutgruppen in der Welt von One Piece

Alle One Piece-Charaktere haben unterschiedliche Blutgruppen. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

In Japan gelten Blutgruppen zu einer der wichtigsten persönlichen Eigenschaften eines Menschen, sowohl bei fiktiven Anime- und Manga-Figuren als auch bei echten Menschen – ähnlich wie Sternzeichen in der westlichen Kultur.

Statt auf unsere klassischen Blutgruppen zurückzugreifen, ging Eiichiro Oda bei One Piece einen Schritt weiter und erfand für sein Universum ein ganz eigenes System. In der SBS-Abteilung des 66. Manga-Bands verriet er, dass es vier Hauptgruppen gibt:

F

S

X

XF

0:30 Der Anime von One Piece geht bald weiter und feiert das mit offiziellem Trailer zum Egghead Arc

Autoplay

Besonders selten ist dabei die RH-negative Variante der Blutgruppe S – vergleichbar mit dem Rhesus-Faktor unseres Systems.

Interessanterweise werden in der Welt von One Piece die Blutgruppen nicht überall gleich bezeichnet. An einigen Orten werden die unterschiedlichen Blutgruppen auch als A, B und C bezeichnet.

Oda erklärt diese Uneinheitlichkeit mit der ethnischen Vielfalt in seiner Geschichte, in der es zu Unstimmigkeiten kommt und es deswegen keine allgemeingültige Bezeichnung gibt.

Die Blutgruppen der Strohhüte und die 10 Charaktere mit dem seltensten Bluttyp in One Piece

Sanji hat eine Besonderheit im Vergleich zu den anderen Strohhüten. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Im SBS verriet Oda auch, welche Blutgruppen die einzelnen Mitglieder der Strohhut-Piraten haben und einer von ihnen besitzt sogar die seltenste Variante S (RH-).

Ruffy: F

F Zorro: XF

XF Nami: X

X Lysop: S

S Chopper: X

X Sanji: S (RH-)

S (RH-) Robin: S

S Franky: XF

XF Brook: X

Jinbe war zu diesem Zeitpunkt noch kein Mitglied der Strohhüte und wurde deswegen in der Auflistung von Oda nicht erwähnt.

Sanji ist somit das einzige Mitglied der Crew mit dieser seltenen Blutgruppe. Laut Fan-Wikis und offiziellen Angaben gibt es derzeit nur rund zehn bekannte Figuren in One Piece, die – abseits von Sanji – S (RH-) besitzen: Fisher Tiger, Rock, Scotch, Splash, Splatter, Charlotte Praline sowie Sanjis Brüder Yonji, Niji und Ichiji Vinsmoke.

Insgesamt sollen etwa 115 Charaktere die Blutgruppe S haben – doch nur eine Handvoll davon ist RH-negativ. Wie außergewöhnlich das ist, zeigt sich auch in Kapitel 609, wo Chopper anmerkt, dass Sanjis Blutgruppe selten auftritt.

Sogar an Brook hat Oda gedacht. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Interessant und irgendwie auch amüsant ist, dass Eiichiro Oda in seiner Antwort zur Blutgruppe der Strohhüte auch Brook einbezogen hat. Schließlich ist Brook ein Skelett und hat keinen Tropfen Blut mehr in sich. Vermutlich bezieht sich Oda bei der Angabe seiner Blutgruppe auf die Zeit vor Brooks Tod, also auf sein früheres Leben als Mensch.

Findet ihr solche Informationen wie Blutgruppen und Sternzeichen interessant und spannend für die Geschichte oder ist das nur unnötiger Fanservice für euch?