One Piece-Charakter verschwindet für 18 Jahre aus dem Anime und taucht in der neusten Folge endlich wieder auf - vielleicht kennt ihr ihn noch

Es ist 18 Jahre her, dass ein bestimmter Charakter das letzte Mal im One-Piece-Anime aufgetaucht ist. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

One Piece hat so viele Charaktere, dass wir gar nicht mit dem Zählen nachkommen. Da ist es verständlich, dass Schöpfer Eiichiro Oda oder die Animator*innen des Animes nicht immer alle präsent haben – vor allem nicht, wenn es um Nebencharaktere aus den Anfängen des Werkes geht. Deswegen freut einige Fans von One Piece die kurzzeitige Rückkehr eines Marinesoldaten besonders.

Nach 18 Jahren Abwesenheit: Willkommen zurück, Bogart!

Beim Vermissten handelt es sich um den Fechtmeister der Marine, Bogart. In den Anfängen des Mangas und des Animes war er stets an der Seite von Vizeadmiral Garp vorzufinden. Ab Folge 314 hat sich das geändert, denn von da an wurde es still um Bogart. Seine Rückkehr erfolgt erst mit der aktuellen Anime-Episode 1130.

Wer ist Bogart und was macht er eigentlich?

Wenn ihr euch nicht mehr an Bogart erinnert, ist das nach 18 Jahren ohne sein Vorkommen im Anime auch kein Wunder. Eigentlich ist er aber die rechte Hand von Vizeadmiral Monkey D. Garp.

Bogart ist nicht nur in den Anfängen von One Piece an Garps Seite, sondern auch schon lange, bevor die Geschichte beginnt. So ist er Teil der Marine-Truppe beim Vorfall auf God Valley, in dem die Roger-Piratenbande mit der Unterstützung von Garp und weiteren Marinesoldaten gegen die Rocks-Piratenbande kämpft.

Auch später bleibt Bogart an der Seite von Garp – um seine beiden Schützlinge Koby und Helmeppo zu trainieren. Nach dem Enies Lobby Arc sehen wir jedoch nichts mehr vom Fechtmeister, zumindest bis zu seiner Rückkehr auf Garps Schiff im aktuellen Anime-Arc auf Egghead.

Bogart war bereits 2023 wieder im Fernsehen – in der Live-Action-Serie

Tatsächlich ist Bogarts letzter Auftritt im Bewegtbildformat noch gar nicht so lange her. Dafür müsst ihr nicht auf den Anime schauen, sondern auf die Live-Action-Adaption von One Piece auf Netflix. Die erzählt die Geschichte mit realen Menschen von Anfang an nach.

Das heißt, dass auch Bogart wieder an Garps Seite vorzufinden ist – verkörpert vom Schauspieler Armand Aucamp.

So sieht Bogart in der Live-Action-Adaption aus. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Kaji Productions, Netflix)

Nachdem die erste Staffel der Live-Action-Adaption im Jahr 2023 erfolgreich angelaufen ist, warten zahlreiche Zuschauer*innen weltweit auf die Fortsetzung. Darüber soll es zum Glück auch bald im Rahmen des Tudum-Events von Netflix Informationen geben.

Am 1. Juni 2025 sollte Netflix mehr über die kommende zweite Staffel verraten, in der wir wohl auch wieder Bogart begrüßen dürfen.

