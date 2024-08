One Piece: Die ernstzunehmende Bedeutung eines Buster Calls – So oft wurde er eingesetzt und das waren die Folgen

Bei Buster Calls sind mindestens Vizeadmiräle dabei. Auch der ehrenwerte Sengoku hat schon einmal einen Buster Call ausgelöst.

Ruffy mag sich schon seit Jahren mit den unterschiedlichsten Bösewichten die Fäuste um die Ohren hauen, doch kaum eine Attacke löst eine solch allgemeine Angst in der Welt von One Piece aus wie der Buster Call.

Was ist der Buster Call und wieso ist er so furchterregend?

Der Buster Call ist der stärkste militärische Angriff der Marine, der nur in extremen Situationen zum Einsatz kommt. Die Situation kann eine akute Bedrohung in Form eines Angriffs sein, aber auch andere Gefahren für die Weltregierung beinhalten.

Der Buster Call soll dann die entsprechende Gefahr auslöschen – egal, ob es sich um eine einzelne Person, Piratencrew oder gar Insel handelt. Diese extreme Herangehensweise macht den Buster Call auch so gefährlich. Als gewaltiger Angriff kann er innerhalb von wenigen Momenten die Widersacher*innen der Weltregierung dem Erdboden gleich machen.

Achtung, Spoilergefahr: Ab hier treten einzelne Informationen zum Egghead-Arc auf. Wenn ihr noch nicht auf dem aktuellsten Stand des Mangas seid (gegen Ende des Egghead-Arcs), solltet ihr beim Weiterlesen Vorsicht walten lassen.

Der Buster Call wurde bis jetzt drei Mal in One Piece eingesetzt: In Ohara, Enies Lobby und Egghead.

Buster Call in Ohara

Wer löste den Buster Call aus? Sengoku (damals noch als Admiral) über Spandine

Sengoku (damals noch als Admiral) über Spandine Gegen welche Bedrohung wurde der Buster Call eingesetzt? Ohara (ganze Insel), Jaguar D. Sauro

Grund für den Einsatz: Die Gelehrten von Ohara haben während ihrer Forschung zu viel über das verlorene Jahrhundert erfahren. Der Buster Call sollte das gesammelte Wissen in Form von Büchern aber auch die Personen, die möglicherweise etwas erfahren haben, auslöschen.

Zur Sicherheit hat die Marine deswegen die gesamte Insel mitsamt allen Bewohner*innen ausgelöscht. Nico Robin sowie Jaguar D. Sauro haben den Angriff jedoch überlebt.

Buster Call in Enies Lobby

Wer löste den Buster Call aus? Kuzan (damals noch Admiral) über Spandam

Kuzan (damals noch Admiral) über Spandam Gegen welche Bedrohung wurde der Buster Call eingesetzt? Nico Robin, die Strohhutpiraten, Galley-La Company, die Riesen Oimo und Carthy

Grund für den Einsatz: Was erst als fehlerhafter Anruf von Spandam angefangen hat, wird zu einem ernsthaften Buster Call, der die Strohhutpiraten und vor allem Robin auslöschen soll. Als Überlebende des Ohara-Angriffs ist sie für die Weltregierung eine besonders gefährliche Person.

Sie kennt nicht nur die grausame Seite der Weltregierung, sondern kann mit ihrem verbotenen Wissen auch Poneglyphen lesen. Robin entkommt mit den Strohhutpiraten dem Angriff.

Buster Call in Egghead

Wer löste den Buster Call aus? Saint Jaygarcia Saturn

Saint Jaygarcia Saturn Gegen welche Bedrohung wurde der Buster Call eingesetzt? Die Strohhutpiraten, Vegapunk, Kuma, Bonney

Grund für den Einsatz: Die Gründe für den aktuellsten Buster Call sind vielfältig. Einerseits hat Vegapunk wie die Gelehrten von Ohara zu viel über die Welt erfahren und andererseits sind die Strohhutpiraten bekannte Feinde der Weltregierung – nun seien sie aber mit der Erweckung von Nika zu weit gegangen.

Kuma soll hingegen ausgelöscht werden, weil er ein Nachfolger der Bukaniere ist. Der Buster Call gelingt mit dem Tod von Vegapunk zumindest teilweise.

Auch wenn Ruffy und die Strohhutpiraten es bislang heil aus den Buster Calls herausgeschafft haben, sind sie dennoch eine ernstzunehmende Bedrohung. Viele Menschen haben deswegen ihr Leben verloren und mit Ohara ist auch eine ganze Insel von der Weltkarte verschwunden. Robin, die das miterlebt hat, ist deswegen während Enies Lobby auch von Angst erfüllt.

Denkt ihr, uns könnten in One Piece noch weitere Buster Calls erwarten?