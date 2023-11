One Piece-Cosplay: So cool sieht diese Neuinterpretation von Zorro aus und fast 10.000 Fans feiern es

Lorenor Zorro aus One Piece kämpft stets mit drei Schwertern gleichzeitig.

One Piece steckt voller abgefahrener Cahraktere, die sehr individuell sind. Eine der beliebtesten Figuren dürfte dabei zweifellos Lorenor Zorro sein: Das Mitglied der Strohhutpiratenbande fällt vor allem deshalb aus dem Rahmen, weil er mit drei Schwertern gleichzeitig kämpft. Nicht nur, aber auch deshalb mögen ihn auch Cosplayer ganz besonders und einen wirklich spannenden neuen Look in dieser Hinsicht könnt ihr hier sehen.

One Piece: Cosplayerin verpasst Zorro einen neuen Look, der bei knapp 10.000 Fans richtig gut ankommt

Darum geht's: Um One Piece! Die Manga-Reihe zählt zu den erfolgreichsten überhaupt und kommt mittlerweile auf über 1.000 Kapitel. Auch die zugehörige Anime-Verfilmung hat eine enorme Fangemeinde und seit Kurzem existiert auch eine Netflix-Verfilmung von One Piece mit echten Schauspieler*innen:

Wer ist Lorenor Zorro? Bei Lorenor Zorro aka Roronoa Zoro handelt es sich um eines der dienstältesten Mitglieder von Monkey D. Ruffys Strohhutpiratenbande: Er ist das erste Crewmitglied, das Ruffy rekrutiert.

Er zeichnet sich durch seine ruhige, ernste und beherrschte Art aus, außerdem natürlich auch durch seine Stärke und seinen selbst entwickelten Drei-Schwerter-Kampfstil, den Santōryū. Im späteren Verlauf spielt auch der sogenannte "King of Hell"-Kampfstil von Zorro eine wichtige Rolle.

Extrem beliebt als Cosplay: One Piece wird ganz allgemein von vielen Hunderttausend Fans geliebt, dementsprechend gibt es auch viel coole Cosplay-Kostüme zum Anime und Manga. Aber Lorenor Zorro nimmt mit seinen drei Schwertern nochmal eine Ausnahmestellung ein. Hier seht ihr eine besonders abgefahrene, neue Interpretaion seines Looks:

Fans sind aus dem Häuschen: Mit beinahe 10.000 Likes und vielen Kommentaren wird dieses Cosplay-Video ordentlich gefeiert. Hier stimmen auch einfach die Details, wie zum Beispiel die Narbe über der Brust oder das fehlende Auge. Lorenor Zorro macht im Lauf der One Piece-Geschichte viele Veränderungen durch und sie tauchen eigentlich alle hier auf.

Besonderer Dreh: Cosplayerin snickerdoodlechan aka Gumi verpasst in erster Linie Anime-Figuren einen laut eigener Aussage "Afro-zentrischen Flavour". Das funktioniert aber natürlich nicht nur bei Lorenor Zorro ganz hervorragend, sondern zum Beispiel auch bei Joyboy Monkey D. Ruffy in seiner Gear 5-Version oder Link aus The Legend of Zelda.

Was treibt Zorro im One Piece-Anime? Während der Manga natürlich schon weiter ist, steht im Anime jetzt gerade das große Finale des Wano Country-Ars an. Darin haben wir einige der bisher coolsten Kämpfe der ganzen Serie gesehen und selbstverständlich war an denen auch Zorro beteiligt. Sein Kampf gegen King dürfte Fans noch lange im Gedächtnis bleiben.

Wie gefällt euch das Lorenor Zorro-Cosplay? Was sagt ihr zu den anderen Videos?