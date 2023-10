One Piece: Zorro möchte ‚King of Hell’ werden – Das steckt hinter dem düsteren Spitznamen

Zorro hat den Spitznamen durch sein Schwert Enma.

Der Schwertkämpfer Zorro ist einer der stärksten Crewmitglieder von Ruffy. Mit seinem Dreischwerterstil hat er im Laufe von One Piece viele Techniken erlernt und sich immer weiter verbessert. So kommt er seinem Ziel, der beste Schwertkämpfer der Welt zu werden, immer näher.

Im Wa no Kuni-Arc gibt es eine ikonische Szene, in der er sich selbst bei seinem Sieg über einen bestimmten Gegner als „King of Hell“, zu Deutsch „König der Hölle“ bezeichnet. Fans glauben, dass hinter diesem Namen mehr steckt als zunächst vermutet. Wir erklären euch, was hinter der Fan-Theorie steckt.

Achtung, Spoiler: Der folgende Text enthält die Geschehnisse vor und während Episode 1062 von One Piece.

Der Ursprung von Zorros Namen als „King of Hell“

Woher kommt der Begriff? Zorro liefert sich einen harten Kampf mit dem Lunaria Alber, auch King genannt. Bei dem Schlagabtausch muss Zorro über sich hinauswachsen und schafft es schlussendlich, King zu besiegen. Dabei sagt er, dass er der König der Hölle werden sollte.

Während des Kampfes entwickelt Zorro den „King of Hell Three Sword Style“, eine Weiterentwicklung seines Dreischwerterstils. Für diese Technik nutzt er nicht nur sein Rüstungshaki, sondern auch sein Königshaki.

Das Rüstungshaki durchdringt seine Schwerter, wodurch sie noch kraftvoller werden und eine höhere Reichweite bekommen. Damit schafft es Zorro, die Haut von King zu durchdringen und ihn zu verletzen. Das Königshaki hingegen manifestiert sich in Form von schwarzen Blitzen und wird für den kontaktlosen Kampf genutzt.

Diese ikonische Szene könnt ihr euch im folgenden Video ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Schwert Enma, das Zorro in Wa no Kuni von Hiyori erhält, zwingt seinen Nutzer nämlich, ohne dessen Zustimmung Rüstungshaki an das Schwert abzuführen. Deshalb kann es nur von äußerst starken Schwertkämpfern geführt werden, die durch den Effekt nicht ihre komplette Energie verlieren.

Dieses Schwert ist es, das Zorro seinen Beinamen gibt. Enma ist nämlich in der japanischen Mythologie der König der Hölle und der Herrscher des Jenseits. Da sich Zorro Enma aneignet und im Kampf nutzt, gibt er sich selbst den Spitznamen.

Diese Fantheorie steckt hinter dem „King of Hell“

Ein Fan vermutet, dass Zorro sich nicht umsonst als „King of Hell“ bezeichnet. In einem Thread im Reddit-Forum diskutieren die User, ob Zorro während seiner Auseinandersetzung mit Bartholomäus Bär gestorben und als König der Hölle wieder auferstanden sei.

Viele sind der Meinung, dass die Theorie nicht zutrifft. Die User loben ihn für seine Kreativität, doch korrigieren ihn. Zorro sei bei der Szene tatsächlich gestorben, doch seine Seele habe sich auf dem Weg ins Jenseits verirrt. Deshalb entschied sie sich, wieder zurückzukehren.

Vermutet ihr eine größere Bedeutung hinter Zorro als „King of Hell“?