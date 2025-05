One Piece: Kommendes Kapitel lässt Fans glauben, dass Ruffys Vater nach 26 Jahren zum ersten Mal wirklich in Aktion tritt

Es ist 26 Jahre her seit Ruffys Vater in One Piece das erste Mal aufgetaucht ist. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

In der Geschichte von One Piece standen schon immer das Abenteuer und die tiefe Verbundenheit der Strohhüte im Mittelpunkt. Vor allem Ruffys Traum, König der Piraten zu werden, zieht sich wie ein roter Faden durch das gesamte Werk von Eiichiro Oda.

Und obwohl in den letzten 28 Jahren so viel in One Piece passiert ist, gibt es auch abseits von Ruffys Piraten-Traum ein anderes Thema, das immer wieder für Gesprächsstoff in der Community sorgt: Ruffys Familie.

Besonders sein Vater steht dabei immer wieder im Fokus, denn obwohl er eine zentrale Rolle in der Welt spielt, hat er in 26 Jahren kaum aktiv ins Geschehen eingegriffen – bis jetzt und das nicht gerade unauffällig!

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten findet ihr Spoiler zum kommenden Kapitel 1149 und zur Identität von Ruffys Vater. Falls ihr also noch nicht wisst, wer Ruffys Vater ist, oder den Manga noch nicht bis in den Elban-Arc gelesen habt, solltet ihr hier vorsichtig weiterlesen.

In den Leaks zum kommenden Kapitel gibt es deutliche Hinweise darauf, dass Ruffys Vater und Anführer der Revolutionäre Monkey D. Dragon endlich seinen Zug gemacht und die Heilige Stadt Mary Joa angegriffen hat.

Dragon hat seinen Angriff auf das Heilige Land offenbar endlich gestartet

Im geleakten Kapitel gibt Oda wieder ordentlich Gas und hat gleich mehrere spannende Höhepunkte und Story-Informationen offenbart, die Fans vom Hocker hauen:

Gunko und Brook haben eine gemeinsame Vergangenheit, die bis über 50 Jahre zurück reicht

Gaban beherrscht fortgeschrittenes Observationshaki und den Zukunftsblick

Gaban kann mit seinem Haki-Angriff die göttlichen Ritter von ihrer Regenerierung abhalten

Imu kann die Kontroller über die Körper der göttlichen Ritter*innen übernehmen

Imu greift selbst ins Geschehen auf Elban ein

Und das ist noch nicht alles, denn es kommt noch ein weiterer unerwarteter Punkt hinzu, der Fans besonders aufhorchen lässt: Das Heilige Land Mary Joa steht in Flammen und Imu zeigt sich wütend über den aktuellen Stand der Dinge.

Zugegeben, die Situation von Mary Joa ist keine neue Information, da im Gespräch zwischen Killingham und Shamrock das bereits in den vorherigen Kapiteln angemerkt wurde. Killingham sprach einige Kapitel zuvor davon, dass Mary Hoa sich in einer “Krise” befindet und deswegen Shamrock zurückbeordert wurde.

Aber nach Imus wütender Reaktion in Kapitel 1149 sind sich viele Fans auf Plattformen wie Reddit und X jetzt einig: Es kann eigentlich nur eine Person hinter dem Angriff stecken: Dragon und seine Revolutions-Armee.

Denn bereits vor einiger Zeit hatte Dragon angekündigt, dass er mit seiner Revolutionsarmee gegen das Heilige Land vorgehen und ein Kampf ausbrechen würde, sobald der göttliche Ritterorden aktiv wird – und genau das ist jetzt passiert.

Der Anführer hat seit seinem Debut im Manga-Kapitel 100 von One Piece, das 1999 erschien, bisher kaum große oder eindrucksvolle Momente in der Geschichte gehabt und hat dabei womöglich im Schatten mit der Revolutionsarmee einen Angriff auf Mary Joa geplant.

Nach 26 Jahren scheint er endlich in Aktion zu treten und das nicht gerade mit einer kleinen Tat, sondern den großen Angriff auf das Heilige Land Mary Joa und somit auch auf Imu!

Eiichiro Oda hat den Angriff klammheimlich schon in One Piece: World Seeker angeteast

Eiichiro Oda hat schon heimlich Jahre zuvor die Ereignisse in der Elban-Arc gespoilert. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Ein besonders spannender Hinweis darauf, dass es wirklich Dragon war, kommt von einer jahrealten Skizze von Eiichiro Oda zum Spiel One Piece: World Seeker. In der groben Skizze ist das Heilige Land Mary Joa in Flammen umhüllt, und eine mysteriöse, kaum erkennbare Silhouette ist zu sehen.

Für viele ist jetzt mit dem anstehenden Release und dem geleakten Kapitel 1149 klar: Das muss Dragon gewesen sein und Oda hat mit der Zeichnung Fans damals einen riesigen Spoiler untergejubelt, den keiner erwartet hat.

Hier die offizielle Beschreibung zur Zeichnung und die Skizze selbst:

“Das Heilige Land Mary Joa steht in Flammen!! Wer ist diese mysteriöse Figur in diesem unantastbaren Heiligen Ort…!?”

Dragon hat einfach auf den perfekten Moment gewartet

Bereits in Kapitel 1083 sprach Dragon davon, dass der Kampf beginnen würde, sobald die Weltregierung den göttlichen Ritterorden losschickt und genau dieser Moment ist jetzt in der Elban-Arc gekommen.

Laut den aktuellen Informationen und vielen Fan-Vermutungen gibt es insgesamt neun göttliche Ritter*innen. Vier davon wurden nach Elban entsandt, um die Riesen-Krieger dazu zu bringen, sich der Weltregierung und Imu zu unterwerfen – wobei Shamrock zurück nach Mary Joa beordert wurde, weil dort offenbar die Hölle los ist.

Der göttliche Ritterorden ist ausgedünnt, das Heilige Land verwundbar und sogar Antagonist Imu musste sich sogar persönlich ins Getümmel auf Elban begeben, um die göttlichen Ritter zur Eile zu drängen. Der perfekte Moment also für Dragon und die Revolutionsarmee, um in Mary Joa einzumarschieren und ihren Angriff zu starten.

Was denkt ihr? Glaubt ihr, dass Dragon den Angriff in die Wege geleitet hat oder war es eurer Meinung nach doch jemand ganz anderes?