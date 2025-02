One Piece deutet mit neuem Kapitel an, dass es mehr als nur einen "Gott" gibt

Sonnengott Nika scheint nicht der einzige Gott in der Geschichte von One Piece zu sein. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Eiichiro Oda machte schon zu Beginn der Elban-Arc klar, dass große Enthüllungen und Wendepunkte in der Geschichte von One Piece auf Fans warten und liefert sie jetzt eine nach der anderen ab. Der Mangaka und Schöpfer der erfolgreichen Shonen-Serie dreht in der finalen Saga mit der Elban-Arc noch einmal richtig auf und bestätigt gleich mehrere langjährige Fan-Theorien mit den aktuellen Geschehnissen.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die großen Enthüllungen und Wendepunkte in der Geschichte von One Piece aus Kapitel 1138 behandelt und analysiert. Solltet ihr bisher nur den Anime gesehen haben und noch nicht auf dem Laufenden im Manga sein, so werden euch wichtige Story-Inhalte und Überraschungen vorweggenommen.

0:58 One Piece: Die Egghead-Arc geht im April 2025 endlich weiter und Ruffy muss sich den Gorosei stellen

Autoplay

In Kapitel 1138 enthüllt Oda auf einer Doppelseite ein massives Wandgemälde der antiken Zeit, das die Weltgeschichte von One Piece in Bezug auf den Sonnengott Nika und seinen Kampf gegen eine antagonistische Entität darstellen soll. Im Zusammenhang mit dem antiken Text “Harley” wird eine Tatsache kristallklar: Es gibt noch mindestens drei weitere mächtige “Götter” abseits des legendären Sonnengottes Nika.

Die neu enthüllten Götter aus der heiligen Schrift “Harley”

Seit dem Release des aktuellen Kapitels 1138 “Die Harley” spekuliert die Community unermüdlich darüber, wie die heilige Schrift auf Elban zu interpretieren ist. Da der Text recht kryptisch formuliert ist, haben Fans mehrere Möglichkeiten aufgestellt, was genau in der Überlieferung über Joyboy, Nika und den unterschiedlichen drei Welten gemeint ist.

Mehr zur heiligen Schrift “Harley” und dem Wandgemälde aus Kapitel 1138 findet ihr hier:

Mehr zum Thema One Piece: Kapitel 1138 enthüllt das wichtigste Wandbild der Geschichte und zeigt womöglich jetzt schon alle Teilnehmer der finalen Schlacht von Myki Trieu

One Piece-Fan und X-User @writingpanini, auch bekannt als Panini in den sozialen Medien, hat wie andere leidenschaftliche Fans den Text etwas genauer unter die Lupe genommen und die Doppelseite mit dem großen Wandbild auf X veröffentlicht.

Sowohl Panini als auch weitere Fans wie X-User @TheWillofMarco sind begeistert von der Enthüllung, dass es neben dem Sonnengott mindestens drei weitere Götter gibt. In der heiligen uralten Schrift “Harley” werden nämlich genau diese neuen “Götter” abseits des Sonnengottes genannt:

Der Gott der Sonne

Der Gott des Meeres

Der Gott des Waldes

Der Gott der Erde

Mit dem Gott der Sonne ist deutlich der legendäre Krieger Nika gemeint und die Schrift, im Kontext des Wandbildes, soll die Schlacht zwischen Nika und dem Gott der Erde an der Seite einer Flammenschlange darstellen.

Die Identität der Götter bleibt ein Geheimnis

Ruffy ist womöglich die Reinkarnation von Nika, aber wer sind die anderen drei? (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Obwohl “Harley” und das Wandbild die Weltgeschichte um ein weiteres Stück erweitern, bleibt die eigentliche Geschichte der letzten 800 bis 900 Jahre von One Piece ein Mysterium. Der antike Text lässt viele Interpretationsspielraum zu und auch die Identitäten der einzelnen gezeichneten Wesen und Götter sind nicht offiziell bestätigt.

Die starke Implikation, dass Ruffys dämonische Kräfte das mystische und legendäre Erbe des Sonnengottes Nikas sind, ist so gut wie bestätigt. Mit der Enthüllung dieser drei weiteren heiligen Wesen stellt sich nun die Frage, wer in der Welt von One Piece in die Rolle der verschiedenen Götter schlüpfen könnte bzw. wer die Kräfte geerbt hat.

Die Community hat dabei schon einige Kandidaten aus der Piratenwelt im Auge, die in die Rolle der unbekannten drei Götter passen würden. Als der Erdengott wird der antagonistische Marshall D. Teach, auch bekannt als Blackbeard, spekuliert. In der Rolle des Meeresgottes sehen die Fans Ruffys eigenen Vater Monkey D. Dragon, da man annimmt, dass der Anführer der Revolutionsarmee die Kräfte einer Regen- oder Sturm-Teufelsfrucht besitzt. Kürzlich haben Fans die Theorie aufgestellt, dass der Waldgott Chopper sein muss, wegen seiner mysteriösen Menschen-Teufelsfrucht und seinem Traum, alles auf der Welt heilen zu können.

Es gilt dennoch abzuwarten, was Eiichiro Oda als Nächstes für die Elban-Arc geplant hat und was es genau mit dem Gott der Erde, des Waldes und des Meeres auf sich hat. Aber welcher bekannte Charakter passt eurer Meinung nach perfekt in diese unterschiedlichen Rollen?