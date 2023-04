Zwei Tage lang nur Dragon Ball und One Piece gucken? Kein Problem!

Wenn ihr gerade aufgestanden seid und nicht so recht wisst, was ihr mit diesem Feiertag (und dem Tag darauf) anfangen sollt, haben wir hier eine Idee, wie ihr die beiden Tage ideal gestalten könnt: Wie wäre es damit, einfach beide Tage in erster Linie mit One Piece und Dragon Ball zu verbringen? Das klingt nicht nur verlockend, sondern geht heute und morgen ganz besonders gut.

One Piece & Dragon Ball: Ihr könnt heute und morgen 20 Anime-Filme kostenlos und legal schauen

Worum geht's? Bei ProSieben MAXX stehen der heutige Freitag und der morgige Samstag ganz im Zeichen des Anime. Dazu werden dann einfach 20 Filme der beiden wohl größten und beliebtesten Anime-Franchises überhaupt gezeigt: One Piece und Dragon Ball.

Wann werden die Filme gezeigt? Los geht es heute, am 7. April, also Karfreitag. Schon ab 9:40 Uhr könnt ihr euch vor die Glotze knallen und Dragon Ball-Filme schauen. Die One Piece-Streifen folgen dann morgen und der letzte (Stampede) läuft zur Prime Time um 20:15 Uhr.

Der Pro Sieben MAXX-Sendeplan für die Dragon Ball-Filme am 7. April:

09:40 Die Todeszone des Garlic Jr.

10:25 Die Entscheidungsschlacht

11:35 Der stärkste auf Erden

12:35 Super Saiyajin Son-Goku

13:35 Rache für Freezer

14:30 Coolers Rückkehr

15:15 Angriff der Cyborgs

16:10 Der legendäre Super-Saiyajin

17:25 Super Saiyajin Son-Gohan

18:25 Brolys Rückkehr

19:20 Angriff der Bio-Kämpfer

20:15 DragonBall Z: Kampf der Götter (deutsche Erstausstrahlung)

Der Sendeplan für die One Piece-Filme am 8. April 2023:

10:05 Der Film

11:05 Abenteuer auf der Spiralinsel!

12:05 Chopper auf der Insel der seltsamen Tiere

13:10 Das Dead End Rennen

15:00 Der Fluch des heiligen Schwerts

16:50 Baron Omatsuri und die geheimnisvolle Insel

18:30 Schloss Karakuris Metall-Soldaten

20:15 Stampede

Mittlerweile steht auch fest, dass es sich bei der Erstausstrahlung für Deutschland um den Dragon Ball Z-Film Kampf der Götter handelt. Der wurde noch nie im deutschen Free TV gezeigt und läuft dementsprechend ebenfalls zur Prime Time um 20:15 Uhr.

Lohnt sich das denn? Durchaus: Die meisten Dragon Ball- und One Piece-Filme zählen zu den Highlights der jeweiligen Franchises. Außerdem gibt es die meisten davon in Deutschland nicht bei den gängigen Streaming-Plattformen, sondern nur auf DVD und Blu-ray.

Was, wenn ich es verpasse? Keine Sorge: Normalerweise könnt ihr euch die Ausstrahlungen von ProSieben MAXX später auch immer noch in der Mediathek anschauen. Das heißt, dass ihr auch im Anschluss noch die Chance habt, alle Anime-Filme oder nur einzelne Teile nachzuholen.

Wie findet ihr die Anime-Aktion zu Ostern? Schaut ihr euch den ganzen Marathon an? Auf welchen Film freut ihr euch am meisten?