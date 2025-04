One Piece: Nicht nur Ruffy steht im Anime vor einem großen Kampf - auch Zorro muss sich beweisen

In One Piece steht Zorro seiner bislang größten Aufgabe gegenüber. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha / Toei Animation)

Seit Anfang April ist die Egghead-Arc im Anime von One Piece wieder in vollem Gange und zelebriert den Start gleich mit mehreren emotional geladenen Kämpfen. Während Strohhutkapitän Ruffy sich an einer Revanche bei einem altbekannten Widersacher versucht, muss auch Schwertkämpfer Zorro mit einem alten Rivalen zurechtkommen.

Spoilerwarnung: Im folgenden Text geht es um die Geschehnisse der One Piece-Episode 1125, die seit dem 13. April 2025 auf Crunchyroll zur Verfügung steht.

One Piece: Auf Egghead bricht die Hölle los

In den Folgen seit dem Wiedereinstieg des One Piece-Animes befinden sich die Strohhutpiraten weiterhin auf der Egghead-Insel, die zum Zentrum eines großen Gefechts wird.

Auf der einen Seite befinden sich Ruffy und seine Crew, die Piratin Jewelry Bonney sowie Dr. Vegapunk. Der größte Wissenschaftler der One Piece-Welt weiß nach Ansicht der Weltregierung inzwischen einfach zu viel, insbesondere über das verlorene Jahrhundert, und muss eliminiert werden.

Für diesen Auftrag ist unter anderem CP0-Agent Rob Lucci zuständig, der schon vor den Strohhutpiraten auf Egghead landete. Nach einem kurzen Kampf zwischen dem Agenten und Ruffy, in dem wir erstmals seit Wano die Gear-5-Stufe zu Gesicht bekamen, sah sich Lucci nach seiner Niederlage dazu gezwungen, einen Waffenstillstand vorzuschlagen.

Die Atempause war nicht von langer Dauer, sondern diente für den CP0-Agenten als gewonnene Zeit, ehe Marineadmiral Kizaru und einige hochrangige Offiziere auf Egghead landeten, um die Jagd auf Vegapunk erneut zu eröffnen.

Während Kizaru von Ruffy selbst aufgehalten wird, muss sich jemand anderes aus der Strohhutbande um Lucci kümmern. Diese Aufgabe fällt auf Schwertkämpfer Zorro, sodass es erstmals zum direkten Aufeinandertreffen zwischen den beiden kommt.

Zorro vs. Lucci: Die bisher größte Aufgabe für den Schwertkämpfer?

Das Duell zwischen Zorro und Lucci wird schon jetzt von der Community als größte Herausforderung für den Schwertkämpfer gehandelt – wobei einige Fans argumentieren, dass der Zorro-Kampf gegen King auf Wano das schwierigere Kräftemessen darstellte.

Denn während der Konflikt auf Wano ein vergleichsweise einfaches "Haudrauf" bedeutete, ist die Aufgabenlast diesmal deutlich schärfer zu Ungunsten von Zorro verschoben. Dieser muss nämlich nicht nur Lucci aufhalten, sondern auch das gesamte fliehende Labor inklusive Vegapunks restlicher Satelliten vor weiterem Schaden schützen.

Und natürlich hat Lucci die zweijährige Pause im One Piece-Universum ebenfalls genutzt, um stärker zu werden. Verstärkungen durch Haki, eine erwachte Teufelsfrucht und mehr lassen einen der berüchtigtsten Assassinen zur wohl größten Bedrohung werden, der Zorro je gegenüberstand.

Dafür freuen sich Fans auch darauf, dass der Schwertkämpfer und Strohhut-Vize mal wieder vollkommen im Rampenlicht stehen wird.

