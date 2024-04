One Piece-Anime zeigt Luccis erwachte Teufelsfrucht und es ist eine der coolsten Verwandlungen, die wir je gesehen haben

Rob Lucci wird dank seiner Teufelsfrucht zum Leoparden.

Der Anime von One Piece dreht gerade wieder vollkommen auf. Nachdem wir bereits in einer unglaublich inszenierten Folge Ruffys erweckte Teufelsfrucht sehen durften, zeigt nun eine weitere Person, was in ihr steckt.

Aktuell können sich Fans nämlich die 1100. Folge des Animes anschauen. In dieser tritt Ruffy gegen Rob Lucci an und jetzt wissen wir auch, wie die erwachte Form von Rob Lucci aussieht.

One Piece: Rob Lucci zeigt den erwachten Leoparden

Wie sieht er aus? Die Verwandlung zur erwachten Teufelsfruchtform sieht wieder einmal spektakulär aus. Für die Animation der Folge ist unter anderem Vincent Chansard zuständig, der schon beim Kampf von Blackbeard und Law und der ersten Gear 5-Verwandlung von Ruffy geholfen hat.

Rob Lucci ist in Rauch eingehüllt, als er seine Teufelskräfte erweckt. Er hat von der Katzen-Frucht, Modell: Leopard gegessen, bei der er sich in einen riesigen Leoparden verwandelt. Den Prozess könnt ihr euch in folgendem Tweet ansehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Es fällt auf, dass sich Rob Luccis erwachte Form nicht so sehr von der ursprünglichen unterscheidet. Hier war die Transformation von Ruffy viel krasser. Lucci tauscht nur seine Haare aus und bekommt dafür eine schwarze Flammenmähne.

Außerdem hat er einen Flammenbogen um sich herum, der wohl typisch für die erwachte Form ist. Auch Ruffy hat so einen Bogen, allerdings in Wolkenform. Damit befinden sich die beiden Kontrahenten auf einem Level.

Erstklassige Animationen bei Luccis Verwandlung im One Piece-Anime

Der Ersteller des Tweets fasst ganz gut zusammen, was an der Transformation so cool ist. Sowohl das Charakterverhalten als auch die Effekte und die Animationen sehen unglaublich aus. Hinzu kommt, dass Luccis Verwandlung wohl einen eigenen Sound bekommen hat.

Ein User glaubt, dass Vincent Chansard einfach ein Händchen für Zoan-Früchte habe. Er hat schon beim Kampf von Kaido gegen Yamato ausgeholfen, bei dem sich beide in ihre anderen Formen verwandelten. Kaido wurde zum Drachen, Yamato hingegen zu einem hundeähnlichen Wesen.

Wer ist Rob Lucci? Der Cipherpol-Agent war bereits auf Enies Lobby ein starker Gegner für Ruffy. Doch damals konnte sich Ruffy mit seinem Gear 2 durchsetzen. Aktuell ist er ein Agent der CP0 und verfolgt auf Egghead Island einen wichtigen Auftrag der Weltregierung.

Was haltet ihr von der Verwandlung? Ist sie einer erwachten Teufelskraft würdig?