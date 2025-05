One Piece-Manga enthüllt, dass ein Strohhut mehr über den göttlichen Ritterorden und die Geschichte der Welt wissen könnte - aber einfach nie gefragt wurde

Es hat einfach niemand diesen bestimmten Strohhut nach Einzelheiten gefragt. (Bild: © Eiichiro Oda, Shueisha/ Toei Animation)

Die Strohhüte sind ein kunterbunter Haufen aus unterschiedlichen Persönlichkeiten, die jeweils andere Hintergründe haben. Von einem Kopfgeldjäger und einer Diebin bis hin zu einem kleinen Rentier und einem sprechenden Skelett ist bei der Piratenbande so ziemlich alles vertreten.

Einer von ihnen – und wahrscheinlich auch das langlebigste Mitglied der Crew – ist der Musiker Brook. Vor rund 90 Jahren wurde er durch eine Teufelsfrucht quasi unsterblich und besitzt offenbar ein tiefes Wissen über die Welt von One Piece – laut den Beobachtungen der Community!

Denn gerade durch die aktuellen Ereignisse im Elban-Arc und Brooks ungewöhnliche Aussagen in den letzten beiden Manga-Kapitel wird es einigen Fans bewusst: Brook könnte deutlich mehr über die Geschichte von One Piece wissen, als wir alle bisher geglaubt haben.

Immerhin wissen nur wenige über den göttlichen Ritterorden.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden die Geschehnisse in Kapitel 1146 behandelt und auf die göttlichen Ritter eingegangen. Solltet ihr den Manga noch nicht so weit gelesen haben, werden euch die Identitäten der Mitglieder und auch die Handlung der Elban-Arc vorweggenommen.