One Piece: Die Elban-Arc bringt eine offene Frage zu Shanks zurück, der Oda bereits vor 26 Jahren clever ausgewichen ist

Shanks könnte eine Schlüsselfigur in der Elban-Arc werden. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Eiichiro Oda scheint mit dem aktuellen Elban-Arc im Manga One Piece Großes vorzuhaben. Der Mangaka sorgt seit Beginn der neuen Storyline für reichlich Diskussionsstoff in der Community. Bisher gibt es kaum Anzeichen für einen eindeutigen Antagonisten, und auch über die mysteriöse Gestalt auf Elban ist noch nichts bekannt.

Spoilerwarnung! In den folgenden Abschnitten werden einige Ereignisse und Hinweise aus dem Elban-Arc näher beleuchtet und diskutiert. Wer also noch nicht so weit im One Piece-Manga gelesen hat, bekommt vielleicht einige Überraschungen vorweggenommen.

Es gibt aber noch ein weiteres Mysterium in Zusammenhang mit Elban, das viele Fans beschäftigt. Es gibt nämlich Anzeichen dafür, dass Shanks einige Zeit auf der Insel verbracht hat, immerhin hat der Riese Loki noch eine Rechnung mit dem rothaarigen Piraten offen. Gekoppelt mit der Theorie, dass die Zeit auf Elban langsamer vergeht, kommt eine alte Frage wieder auf, zu der Oda schon vor 26 Jahren keine direkte Antwort lieferte: Wie alt ist Shanks eigentlich?

Shanks ist vielleicht gar nicht 39 Jahre alt, weil er auf Elban war

Der Rothaar-Pirat könnte jünger sein als Fans glauben. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Obwohl die One Piece-Community davon ausgeht, dass Shanks nach dem Zeitsprung von zwei Jahren in One Piece 39 Jahre alt sein müsste, gibt es mittlerweile Zweifel daran. Aufgrund der Warnung von Louis Arnot, nicht zu lange auf Elban zu bleiben, gibt es alle möglichen Theorien darüber, dass die Zeit auf der Insel anders vergeht als im Rest der Welt.

Konkret könnte die Zeit hier langsamer laufen und ein Tag auf der Insel könnte Wochen, Monate oder sogar Jahre in der restlichen Welt sein. Dies würde das lange Leben der Riesenkrieger auf der Insel erklären.

Mehr zu den unterschiedlichen Theorien könnt ihr hier lesen:

Sollten diese Theorien zutreffen, wäre Shanks höchstwahrscheinlich von der Zeitverzerrung betroffen und somit auch sein Alter. Schließlich scheint der rothaarige Pirat nach seiner Begegnung mit Ruffy vor 12 Jahren in Foosha Village auch nach Elban gereist zu sein, da die Riesen eine enge Freundschaft zu ihm aufgebaut haben und sogar der gefesselte Loki ihn kennt.

Nach den Zeittheorien wäre Shanks’ richtiges Alter also nicht 39, sondern jünger, da in Elban die Zeit langsamer vergeht als in der Außenwelt.

Die Zweifel an Shanks echtem Alter und Eiichiros Odas vage Antwort vor 26 Jahren

Woher kommen die Zweifel an seinem Alter? Ein weiterer Hinweis auf Shanks' mögliche Verwicklung in den ungewöhnlichen Zeitverlauf auf Elban ist, dass Eiichiro Oda in einem alten SBS-Segment im vierten Band von One Piece Shanks’ aktuelles Alter nicht direkt verrät.

In dem SBS-Segment von 1998 fragte ein Fan nach dem Alter von Ruffy, Nami, Zorro und Shanks, wobei der Mangaka eine direkte Antwort für die Strohhüte und eine vage Antwort für Shanks gab.

“Ruffy ist derzeit 17 Jahre alt, Zoro 19 und Nami 18. Nun, da wir keine Ahnung haben, wo Shanks im Moment ist, antworte ich einfach, wie alt er vor 10 Jahren gewesen sein soll. In Ruffys Dorf war er 27 Jahre alt.”

Eiichiro Odas damalige Antwort könnte bereits ein Hinweis darauf sein, dass der Aufenthaltsort eine Rolle dabei spielt, wie die Charaktere altern. Shanks wäre 10 Jahre vor dem Zeitsprung im Manga, der eine Spanne von 2 Jahren hatte, 27 Jahre alt gewesen und wäre damit jetzt theoretisch 39. Da Odas Antwort jedoch auffällig vage war und es jetzt die Zeittheorien über Elban gibt, stellen Fans Shanks' wahres Alter erneut infrage.

Es ist natürlich wichtig anzumerken, dass es sich hierbei um reine Spekulationen handelt und nichts über den langsamen Zeitfluss auf Elban oder das Alter von Shanks offiziell bestätigt wurde. Bisher tappt die Community im Dunkeln, was die mysteriöse Warnung von Louis Arnot angeht, und nur Oda kann im Laufe des Elban-Arc langsam enthüllen, was die Botschaft des Forschers wirklich zu bedeuten hat.

Wie ist eure Meinung zu einem zukünftigen weiteren Zeitsprung und den Zeittheorien zu Elban?