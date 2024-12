Zweiter Timeskip für One Piece: Fan-Theorien behaupten, dass in der finalen Saga auf Elban noch eine Menge Zeit vergehen wird

Ob uns ein zweiter Zeitsprung in One Piece erwartet? Laut Fan-Theorien schon, und zwar ziemlich bald.

Obwohl One Piece nun mehr als 25 Jahre auf dem Buckel hat, ist innerhalb der Handlung nicht im Ansatz so viel Zeit verstrichen. Lange Arcs wie zum Beispiel Dressrosa dauern nur wenige Tage, obwohl sie die Leser*innen und das Anime-Publikum jahrelang gefesselt haben.

Deswegen ist ein Zeitsprung wie der nach der vorübergehenden Trennung der Strohhüte beim Sabaody Archipel eine große Sache innerhalb des One-Piece-Universums.

Nun behaupten Fan-Theorien, dass euch in Elban der nächste Zeitsprung erwarten könnte. Während die Fan-Theorien bereits seit Wochen an Beliebtheit gewinnen, gab es schon im Januar dieses Jahres oder sogar vor drei Jahren erste Stimmen auf Reddit, die einen Zeitsprung in Elban vermutet haben.

Zweiter Zeitsprung in One Piece? Das sind die Hinweise

Vor einigen Tagen haben wir euch bereits eine Fan-Theorie zum Manga-Kapitel 1132 vorgestellt, die den Entdecker Louis Arnot in den Mittelpunkt stellt. Seine abschließenden Worte zum Kapitel bieten nicht nur Anlass, seine Person zu analysieren, sondern auch über den Zeitfluss auf der Insel der Riesen zu spekulieren.

Achtung, Spoilergefahr! Wir schreiben im Folgenden über Inhalte aus dem Manga-Kapitel 1132, Begebenheiten auf Egghead sowie den ersten Zeitsprung in One Piece.

Die Worte von Louis Arnot

An dieser Stelle zitieren wir den bekannten Forscher aus One Piece selbst, spezifischer seine Worte am Ende vom Manga-Kapitel 1132:

„Jedoch… eines will ich an dieser Stelle niederschreiben… über Elban, das mysteriöse Land, wo die Grossherzigkeit zuhause ist… und ich wünsche mir, dass ihr euch diese Worte tief in eure Herzen einprägt… ihr dürft in diesem Land nicht lange verweilen. Louis Arnot, Entdecker“

Die Theoretiker*innen orientieren sich insbesondere an die letzten Worte von Louis Arnots Botschaft. Für sie ist nämlich klar, dass diese Warnung bedeutet, dass auf Elban ein anderer Zeitfluss als auf dem Rest der Welt herrscht.

So wäre der Zeitsprung dieses Mal eher unfreiwillig, weil die Zeit für die Strohhüte langsamer vergehen würde, während sie nichts davon mitbekommen.

Parallelen zu alten Arcs

Weiter stützen sich die Theorien darauf, dass die finale Saga bisher parallel zu älteren Arcs verläuft. So sei der Egghead Arc eine eindeutige Anspielung auf den Sabaody Archipel Arc, in dem sich Ruffy mit neugewonnenen Kräften ähnlichen Gegner*innen stellen muss.

Dass alle eine Spur stärker geworden sind, könnt ihr an den fünf Weisen sowie den Seraphim sehen, die ein Level über Kizaru und den Pacifista stehen.

Außerdem ist die Entführung von Ruffys Großvater Garp eine weitere Parallele zur Entführung seines “Bruders“ Ace. Würden sich die Parallelen weiter halten, dann müsste vor der großen Rettungsaktion noch ein Zeitsprung zumindest thematisiert werden.

“ 3D 2Y“

Erinnert ihr euch noch an Ruffys Schriftzug auf dem Arm, mit dem er den Strohhüten eine geheime Nachricht mitgeteilt hat? “ 3D 2Y“ bedeutete damals, dass sich die Crew nicht wie vereinbart nach drei Tagen, sondern stattdessen nach zwei ganzen Jahren treffen sollte, was schließlich zum ersten Timeskip geführt hat.

Deswegen vermuten aktuell die Ersteller*innen der Fan-Theorien, dass Ruffy und Co. drei Tage auf Elban verbringen werden, während auf dem Rest der Welt ganze zwei Jahre verstreichen.

Da es sich bei den Hinweisen lediglich um Teile der Fan-Theorien handelt, solltet ihr sie nicht für bare Münze nehmen.

Ob ein Zeitsprung wirklich stattfinden wird, stellt sich wohl in den kommenden Kapiteln heraus. Während das eine sehr spannende Idee ist, könnte eine so lange Absenz der Strohhutpiraten verheerend für ihre Suche nach dem One Piece sein – vor allem jetzt, wo die Nachricht von Dr. Vegapunk die weltweite Suche erneut angefacht hat.

Wie würde euch ein zweiter Zeitsprung in One Piece gefallen? Wäre es eine geniale Idee oder komplett unnötig?