One Piece enthüllt zwei neue Teufelsfrüchte - und eine gehört einem Charakter, von dem wir noch nicht einmal wussten, dass er überhaupt Teufelskräfte hat

Der Zwerg auf Dressrosa, Leo, hat ebenfalls Teufelskräfte. (Bild: © Eiichiro Oda/ Shueisha)

One Piece hat über die Jahre eine Vielzahl von Teufelsfrüchten und deren dazugehörige Kräfte vorgestellt. Im Dressrosa-Arc tauchten damals zwei Figuren auf, von denen jetzt das Aussehen ihrer Teufelsfrüchte enthüllt wurde – Leo und Sugar. Wobei Fans überrascht sind, dass Leo überhaupt Teufelskräfte hat!

Die zwei neuen Teufelsfrüchte

Am 4. Dezember 2024 soll die 19. Ausgabe des One Piece-Magazins erscheinen. Laut Leaks von One Piece-Fan und X-Nutzer*in @pewpiece dürfen Fans erstmals einen Blick auf die Teufelsfrüchte von zwei bestimmten Charakteren aus der Dressrosa-Arc werfen: Leo, einem Zwerg auf Dressrosa und Sugar, einem Don-Quichotte-Familienmitglied.

Sugars Hobby-Frucht und Leos Näh-Frucht werden zum ersten Mal gezeigt. (Bild: Von PewPiece auf X. © Eiichiro Oda/ Shueisha.)

Sugars Hobby-Frucht

Das Aussehen der Hobby-Frucht: Sugars Teufelsfrucht wird offiziell die Hobby-Frucht genannt, auch bekannt als Hobi Hobi no Mi auf Japanisch. Das Aussehen der Frucht erinnert Fans mit dem grünen Stiel-Design und den gelben Wirbeln an ein Aufziehspielzeug und ein Jo-Jo.

Die Teufelskräfte: Sugar ist die bisher einzige uns bekannte Person, die die Hobby-Frucht gegessen hat. Die Hobby-Frucht ermöglicht es dem Benutzer oder der Benutzerin, andere Personen durch Berührung in Spielzeug zu verwandeln. Sobald eine Person in ein Spielzeug verwandelt wurde, wird ihre Existenz aus dem Gedächtnis aller anderen Personen gelöscht.

Eine weitere besondere Fähigkeit der Hobby-Frucht ist, dass Sugar mit ihrer Hilfe ihren Alterungsprozess aufhalten kann. Sugar ist eigentlich 22 Jahre alt, sieht aber aus wie ein 10-jähriges Mädchen.

Leos Nähfrucht

Das Aussehen der Näh-Frucht: Leos Teufelsfrucht heißt offiziell Näh-Frucht und ist im Japanischen als Nui Nui no Mi bekannt. Leo's Frucht wird von ihren Fans wegen der verschiedenen Farben und Nähstiche als "Frankensteins Monster unter den Teufelsfrüchten" bezeichnet. Der Stiel der Teufelsfrucht erinnert an eine Nadel, durch die ein grüner Faden gefädelt ist, während der Fruchtkörper wie ein aus verschiedenen Stofffetzen zusammengenähtes Nadelkissen aussieht.

Die Teufelskräfte: Mit der Näh-Frucht kann Leo alles und jeden zusammennähen. So kann er unter anderem seine Gegner am Boden festnageln oder aneinander ketten. Das Besondere an seinen Kräften ist, dass niemand verletzt wird, wenn er sie einsetzt, auch wenn es aussieht, als hätte er seine Gegner mit einer Nadel durchstochen. Leo kann seine Stiche auch wieder rückgängig machen und auch dann kommt niemand zu Schaden.

Obwohl die Kraft dieser Frucht niemanden verletzt, ist sie stark genug, um große und gefährliche Gegner kampfunfähig zu machen.

One Piece-Fans sind überrascht, dass Leo überhaupt Teufelskräfte hat

Fans der beliebten Serie zeigen sich überrascht über die Enthüllung der beiden Teufelsfrüchte, besonders über die Näh-Frucht wird in den Kommentaren viel gesprochen.

“Ich dachte immer, dass Leos Kräfte reiner Skill sind und keine Teufelskraft.” Von @N3k0Sh1r0

Die Leser*innen sind nicht nur überrascht darüber, dass es die Teufelsfrucht von Leo überhaupt gibt, sondern auch, wie sie letztendlich aussieht. Viele fragen sich, welche vernünftige Person überhaupt auf die Idee käme, diese Teufelsfrucht zu essen. Schließlich sieht sie nicht gerade appetitlich aus und ist sicherlich auch unangenehm zu kauen.

Auch bei der Hobby-Teufelsfrucht fragen sich Fans der Serie, wie Sugar die Frucht überhaupt gegessen hat, da sie eher wie ein Spielzeug aussieht und von der Konsistenz eher härter wirkt. Im Vergleich zu Leos Frucht sieht sie zwar etwas appetitlicher aus, wirkt aber immer noch abschreckend auf die Leser*innen.

Aufgrund ihres Aussehens halten die Fans die beiden Teufelsfrüchte für nicht besonders verlockend und fragen sich, was Leo und Sugar geritten haben könnten, sie zu essen.

Würdet ihr die Teufelskräfte dieser Früchte haben wollen und welche Teufelsfrüchte sind eure Favoriten?