One Piece zeigt endlich die Teufelsfrüchte von Mr. 1 und Mr. 2, aber das Design sorgt für Diskussionen

Mr. 2 konnte sich in die Mitglieder der Strohhutbande verwandeln. Mr. 1 erzeugte Klingen aus seinem Körper.

Das Magazin zu One Piece enthüllt nach und nach, wie die Teufelsfrüchte aussehen, die den Charakteren so besondere Kräfte verleihen. Zuletzt konnten wir uns ein Bild davon machen, wie die Früchte von Perona und Enel aussehen.

In der neuen Ausgabe des offiziellen One Piece-Magazins hat der Mangaka Eiichiro Oda wieder zwei Früchte gezeichnet, die zu zwei (ehemaligen) Mitgliedern der Baroque-Firma gehören. Doch das Look sorgt für Aufregung unter vielen Fans, die sich die klassischeren Designs von früher zurückwünschen.

One Piece: So sehen die Teufelsfrüchte von Mr. 1 und Mr. 2 aus

Um welche Teufelsfrüchte geht es? In der aktuellen Ausgabe des Magazins werden die Teufelsfrüchte von Mr. 1 und Mr. 2 enthüllt.

Jazz Boner (oder Daz Bones), Mr. 1, hat von der Klingen-Frucht gegessen. Dadurch kann er Klingen an seinem Körper entstehen lassen.

gegessen. Dadurch kann er Klingen an seinem Körper entstehen lassen. Die Nachahmungs-Frucht lässt Mr. 2 (auch Bentham oder Bon Curry) das Aussehen von den Personen kopieren, die er zuvor berührt hat.

In einem Reddit-Post von Zockyboy könnt ihr euch das Design der Teufelsfrüchte ansehen. Schon am Aussehen ist zu erkennen, welche Frucht zu welcher Teufelskraft gehört:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Die Klingen-Frucht sieht aus wie eine Banane, deren Früchte an Klingen erinnern. Die Nachahmungs-Frucht besteht aus zwei Fruchtkörpern, die wie ein Butternut-Kürbis geformt sind. Ganz offensichtlich soll damit schon die besondere Kraft angedeutet werden, mit der der Anwender oder die Anwenderin nach der Benutzung wie die andere Person aussieht.

Es reicht übrigens nur ein Bissen aus, um die Kräfte der Teufelsfrucht zu erhalten. Danach verliert die Frucht ihre Kraft und die Teufelskräfte gehen auf denjenigen über, der zuerst abgebissen hat.

Was sagen Fans dazu? In den Kommentaren gibt es viel Fans, die sich die "älteren" Designs der Teufelsfrüchte zurückwünschen. Bei Ruffys Teufelsfrucht konnte beispielsweise nicht erahnt werden, was für Kräfte sie verleiht. Auch Eckis Teufelsfrucht, durch die er zu einer Giraffe wird, sah wie eine "normale" Banane mit Wirbelmuster aus.

Bei den älteren Designs wüssten die Nutzer*innen nicht, welche Kräfte sie erhalten würden. So wäre die Szene mit den Agenten der CP9 völlig anders abgelaufen, wenn sie gewusst hätten, welche Teufelsfrucht sie da gerade essen.

Was haltet ihr von den Teufelsfrüchten? Findet ihr das Design ansprechend oder hättet ihr euch ein anderes Aussehen gewünscht?