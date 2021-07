One Piece: Episode 982 sorgt für Begeisterungsstürme und Freudentränen im Netz

One Piece-Fans, die den Anime gucken, zeigen sich momentan schlicht begeistert. Aktuell kommt einiges zusammen: Die Animationen werden von der Qualität mit einem Kinofilm verglichen und inhaltlich bahnen sich große Ereignisse an. Auch die Arbeit des bei Fans beliebten Regisseurs Megumi Ishitani erntet jede Menge Lorbeeren. Die Reaktionen der Fans überschlagen sich förmlich.

One Piece lässt mit der neuesten Folge 982 keine Wünsche offen

Animation, Lichtgebung, Charakter-Einführungen: Hier stimmt alles. Die One Piece-Episode 982 zieht sämtliche Register und lässt Fan-Herzen höher schlagen. So kann es denen zufolge natürlich gern weitergehen. Vor allem der Hinweis darauf, dass es sich beim One Piece-Anime um eine wöchentliche Sendung handelt, taucht immer wieder auf. Trotzdem gibt es Animationen auf Kinofilm-Niveau zu sehen:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Die ganze Fan-Liebe liegt unter anderem natürlich auch daran, dass Ruffy und der Rest der Rebellen jetzt Onigashima erreichen und sich der Krieg um Wano endlich richtig anbahnt. Manga-Leser*innen wissen natürlich, was kommt, aber das macht die Anime-Folge nicht weniger beeindruckend. Im Gegenteil: Die Vorfreude scheint ihren Teil zur allgemeinen Begeisterung beizutragen.

Link zum Twitter-Inhalt

"Meisterklasse": Auch die vorlagengetreue Umsetzung der Manga-Kapitel wird lobend hervorgehoben. Megumi Ishitani leistet dabei ganze Arbeit, die nun entsprechend mit positivem Feedback belohnt wird. Viele Details findet ihr dazu zum Beispiel in diesem ausführlichen Thread:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Albumcover-Material: Eine Einstellung beziehungsweise Szene hat sich innerhalb kürzester Zeit schon zu einem eigenständigen Meme weiterentwickelt. Das Bild passt aber auch wirklich zu gut für so eine Verwendung:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Jede Menge One Piece-Fans zeigen einfach nur ihre Dankbarkeit:

Link zum Twitter-Inhalt

Diese Fans erklären, sie hätten sogar Freudentränen verdrückt:

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Aber es gibt noch mehr Lob:

Link zum Twitter-Inhalt

Leider gibt es die aktuellen One Piece-Folgen nicht einfach so in Deutschland zu sehen. Zwar läuft One Piece in der deutschsprachigen Fassung im Free-TV bei ProSieben, da ist die Serie mit Folge 696 aber fast 300 Folgen hinter dem aktuellen Release zurück. Fans, die die aktuelle Folge hierzulande sehen wollen, benötigen dazu etwa ein Premium-Abo beim Anime-Streaming-Dienst Crunchyroll.

Wie gefällt euch die neueste Episode von One Piece? Was sagt ihr zur Qualität der Animationen?