One Piece teast neue Fähigkeit für Ruffy an - Gear 5 sogar noch mächtiger als gedacht

Monkey D. Ruffy erreicht durch Gear 5 ganz neue Höhen, aber One Piece setzt bald wohl nochmal einen drauf.

One Piece steigert sich stetig und das gilt erst recht, wo wir uns jetzt langsam, aber sicher dem ganz großen Finale nähern. Nachdem Monkey D. Ruffy Teufelsfrucht bereits erwacht ist und ihm noch mehr coole Kräfte beschert hat, nimmt das Ganze aber noch lange kein Ende. Ganz im Gegenteil: Im neuesten Manga-Kapitel verdichten sich die Hinweise auf eine ganz spezielle Fähigkeit mit weitreichenden Folgen.

ACHTUNG, es folgen SPOILER zum Egghead-Arc von One Piece!

One Piece verpasst Ruffy offenbar bald eine neue Fähigkeit, die ihn extrem mächtig macht

Darum geht's: Der Iron Giant, ein riesiger, 900 Jahre alter Roboter scheint auf Ruffys Herzschlag zu reagieren, wenn er Gear 5 einsetzt. Der eiserne Riese steht also offenbar irgendwie mit Sonnengott Nika und der Teufelsfrucht von Monkey D. Ruffy in Verbindung.

So sieht Gear 5 übrigens aus:

0:33 One Piece: Teaser-Trailer zeigt Ruffys Gear 5

Das könnte noch weitere, in die Vergangenheit zurück reichende Implikationen haben. Womöglich hat die Weltregierung in der Wahren Geschichte beziehungsweise dem sogenannten Void Century gegen eine Armee aus riesigen Robotern kämpfen müssen. Das könnte auch der Grund für die Angst und Technologiefeindlichkeit der Regierung sein.

Kein Zufall: Mittlerweile wurde eine Reaktion des Roboters auf Ruffys Gear 5-Herzschlag schon dreimal gezeigt und bei der letzten hat er sich sogar angefangen, zu bewegen. Dementsprechend gehen eigentlich alle Fans davon aus, dass der eiserne Gigant wahrscheinlich demnächst zum Leben erwacht.

Kann Ruffy Roboter steuern? Der Gedanke liegt nahe: Wenn Ruffys Herzschlag womöglich die mysteriöse Energiequelle des Roboters darstellt, besteht eventuell auch die Möglichkeit, dass Monkey D. Ruffy den Giganten sogar steuern kann, wenn er sich gerade in seinem Gear 5-Status befindet.

Ein Traum wird wahr: Wer One Piece schon eine Weile verfolgt, weiß, wie fasziniert der Strohhutpiraten-Kapitän von jeglicher Technik ist. Insbesondere Cyborgs, Roboter und Maschinen interessieren ihn. Er zeigt sich regelmäßig von neuen Gadgets und Verwandlungen begeistert und hat direkt als erstes versucht, irgendwie in den riesigen Roboter hinein zu gelangen, um ihn zu steuern (via: ScreenRant).

Gigantisches Finale mit Roboter-Armee? Sollten Ruffys und unsere Fan-Träume in Erfüllung gehen, könnte One Piece auf ein noch viel epischeres Finale hinsteuern, als wir es uns erhofft hatten. Wenn Ruffy tatsächlich auch allerlei technische Maschinen befehligen kann, zieht er womöglich mit einer riesigen Armee aus Robotern gegen die Weltregierung in den Krieg.

Wie deutet ihr die Ereignisse aus dem neuesten One Piece-Kapitel? Glaubt ihr auch, dass Ruffy bald Roboter steuern kann?