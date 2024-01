Überraschung! Egghead-Arc vom One Piece-Anime kommt zu Netflix - und das schon in wenigen Tagen

One Piece kommt zu Netflix.

Ihr könnt den One Piece-Anime bald endlich via Netflix streamen – zumindest den brandneuen Egghead-Arc der langjährigen Piraten-Serie. Dies kündigte der Streaming-Dienst vor wenigen Stunden mit einem schicken Poster an und Fans von Ruffy, Nami und Co. sind komplett aus dem Häuschen.

Wann erscheint der Egghead-Arc von One Piece auf Netflix?

Release: 13. Januar 2024

Der Netflix-Release wird von insbesondere deshalb gefeiert, weil die Debüt-Folge des neuen Egghead-Arcs erst am heutigen 7. Januar in Japan Premiere feierte.

Zum Zeitpunkt des Schreibens hat der X-/Twitter-Post des kostenpflichtigen Streaming-Anbieters bereits über 20.000 Likes geerntet.

Alle Anime-Neuerscheinungen auf Netflix im Januar 2024 findet ihr in der unteren GamePro-Übersicht. Mit dabei ist übrigens auch ein weiteres Schmankerl für alle Strohhutpiraten-Fans. Mit Monsters: 103 Mercies Dragon Damnation erwartet euch ein Prequel-Anime des One Piece-Schöpfers Eiichiro Oda, der die Geschichte vom Samurai Ryuma erzählt:

Wo kann der Egghead-Arc von One Piece außerdem gestreamt werden?

Ihr könnt den Egghead-Arc bereits früher sehen, wenn ihr wollt: Ab Sonntag, den 7. Januar 2024 ab 9 Uhr morgens könnt ihr die erste Folge in Deutschland nämlich via Crunchyroll streamen, allerdings erst einmal nur in japanischer Sprachausgabe mit deutschen Untertiteln. Aber bedenkt: Ein kostenpflichtiges Premium-Abo wird hierfür benötigt.

Einen Vorgeschmack auf die neuen Folgen liefert euch der offizielle Teaser-Trailer:

0:30 Der Egghead Arc von One Piece im ersten Trailer

Laut Crunchyroll erscheint ab dem 7. Januar jeden Sonntag um 9 Uhr morgens eine neue Folge aus dem Egghead-Arc von One Piece. Der Piraten-Anime umfasst aktuell ganze 1.085 Episoden, die ihr allesamt ebenfalls via Crunchyroll streamen könnt.

