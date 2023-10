„Sie sollten ihn sofort einstellen“ - One Piece-Fan bastelt 100 Tage an Live-Action-Clip zu Ruffys Gear 5 und Kaido

Der spektakuläre Kampf zwischen Ruffy und Kaido wurde von einem Fan als Live-Action-Film umgesetzt.

Die Netflix-Serie von One Piece bekommt Staffel 2 spendiert. In dieser werden wir neue Abenteuer der Strohhutbande erleben, doch die zweite Staffel wird nicht bis zu den aktuellen Geschehnissen des Animes reichen.

Ein Fan hat sich deshalb die Mühe gemacht, 100 Tage lang an einem Kurzfilm zu basteln. In diesem ist der Kampf zwischen Ruffy und Kaido zu sehen, bei dem Ruffys Teufelskräfte erwachen. Wir haben euch das Video eingebunden, damit ihr euch selbst ein Bild davon machen könnt.

One Piece-Fan würdigt Ruffys Kampf gegen Kaido mit Live-Action-Film

Was ist im Video zu sehen? Das Video zeigt Ruffy, wie er von Kaido zu Boden geschlagen wird. Doch Ruffys Gear 5 erwacht und er ändert plötzlich sein Aussehen. Daraufhin springt er durch die Gegend und lacht so, wie wir es aus dem Anime kennen.

Das Video hat er auf Twitter (X) geteilt:

Wie wurde das Video erstellt? Um Ruffys Gesicht zu erstellen, hat der YouTuber Jalex Rosa sein eigenes Gesicht gescannt und es so weit verfeinert, dass es wie Ruffy aussieht. Auf dieser Basis hat er sowohl den „normalen“ Ruffy als auch den „Gear 5“-Ruffy erstellt.

Für die Animationen hat der YouTuber Motion-Capturing-Technologie verwendet und sich dabei aufgenommen, wie er auf einem Laufband läuft. Eigentlich hätte er gerne Animationen verwendet, wie er auf einem Trampolin springt, doch ein Animateur hatte Ruffys Bewegungen in seiner Gear-5-Form bereits vorher fertig.

Den Entstehungsprozess könnt ihr euch hier ansehen:

Für den Rauch hat Jalex Rosa Milch in den Mund genommen und es langsam in Wasser gespuckt. Er meinte scherzhaft, dass es besser wäre, eine Spritze mit Rauch zu nehmen, doch so scheint es auch geklappt zu haben.

Für Kaido wollte der YouTuber das Gesicht von Schauspieler Jason Mamoa nutzen. Doch da er keine Antwort von ihm bekam und er befürchtete, für die Nutzung seines Gesichts ins Gefängnis zu gehen, hatte er ein eigenes Gesicht erstellt.

Das letzte wichtige Puzzlestück, um das Video komplett zu machen, ist der Trommelsound, wenn Ruffys Gear 5 erwacht. Dafür hat Jalex Rosa eine Trommelgruppe organisiert und mit ihnen das Lied eingeübt, das während der Erweckung gespielt wird.

Wie das im Anime aussah, könnt ihr euch im folgenden Video ansehen:

In den Kommentaren feiern viele Fans das Video. Einige finden, dass das Video eine bessere Qualität habe als die Netflix-Umsetzung und dass das Produktionsteam ihn einstellen sollte.

Das Video wurde innerhalb von vier Tagen ganze 1,3 Millionen Mal aufgerufen. Es zeigt, wie groß das Interesse von Zuschauer*innen an einer Fortsetzung der Live-Action-Adaption von One Piece ist. Doch bis die Serie weitergeht, werden noch einige Monate oder sogar Jahre vergehen.

Wie findet ihr das fertige Video? Hat sich die monatelange Arbeit gelohnt?