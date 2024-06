One Piece: Im großen Finale bekommt Zorro es wohl mit einem extrem mächtigen Schwertkämpfer und würdigen Gegner zu tun

Lorenor Zorro kämpft im One Piece-Finale wahrscheinlich gegen einen besonders starken Schwertkämpfer.

One Piece nähert sich dem Ende des Egghead-Arcs und damit gleichzeitig auch dem großen Finale. Im neuesten Manga-Kapitel wurde jetzt ein neues Detail über einen der fünf Weisen verraten. Damit dürfte angeteast worden sein, dass Lorenor Zorro im Höhepunkt und Endkampf der One Piece-Story gegen genau diesen Feind antreten muss. Die Rede ist von Ethanbaron V. Nusjuro, der ein sehr spezielles Schwert schwingt.

One Piece-Fans können sich jetzt schon auf Zorros Kampf im großen Finale freuen

Worum geht's hier? Manga-Kapitel #1117 ist da und zeigt einen kurzen Clash zwischen Zorro und Ethanbaron V. Nusjuro. Dabei stellt sich heraus, dass der Oberfiesling offenbar eines der besonders mächtigen und legendären Kitetsu-Schwerter einsetzt. Das bedeutet, dass Zorro es höchstwahrscheinlich mit einem echten Profi zu tun bekommt.

Wann kommt dieser Kampf? Es dürfte noch ein bisschen dauern. Aber momentan neigt sich der Egghead-Arc seinem Ende zu und scheint nicht in einer klassischen Schlacht zu münden, bei der alle Mitglieder der Strohhutpiratenbande einzeln gegen bestimmte Gegner antreten.

Wir gehen aber schwer davon aus, dass sich Ruffy, Zorro und Co. ganz am Schluss der One Piece-Geschichte mit der Weltregierung und den fünf Weisen herumschlagen müssen. Hier dürfte das bewährte Modell wieder zum Einsatz kommen und während sich Ruffy gewissermaßen den Bossgegner vorknöpft, treten die anderen jeweils gegen andere Feinde an.

Für Lorenor Zorro prädestiniert wäre da natürlich eben genau dieser Bösewicht. Ethanbaron V. Nusjuro setzt im Kampf ebenfalls auf ein Katana und passt dementsprechend wie die Faust aufs Auge zu Zorro. Dass Ethanbaron V. Nusjuro jetzt sogar eines der legendären Kitetsu-Schwerter schwingt, macht die Sache noch interessanter.

Die Kitetsu-Schwerter wurden von ganz besonderen Meisterschmieden aus Wano angefertigt und unterscheiden sich stark in ihrer Qualität. Zorro führt eines der niedrigsten Stufe, das Sandai Kitetsu. Dann gibt es da auch noch die mittlere Variante namens Nidai Kitetsu. Ein entsprechendes Schwert wurde in Wano gesichtet (via: ScreenRant).

Hat Ethanbaron V. Nusjuro das beste? Es wäre gut und gerne möglich, dass einer der fünf Weisen mit einem Schwert der besten Stufe ausgestattet ist, einem Shodai Kitetsu. Sollte sich das bewahrheiten – und Nusjuro womöglich sogar selbst aus Wano stammen – würde das den potentiellen Kampf gegen Zorro natürlich nur noch spannender machen.

Glaubt ihr auch, dass es zu dem Matchup Zoro gegen Nusjuro kommt und was erhofft ihr euch sonst noch vom großen One Piece-Finale?