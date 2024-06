One Piece bringt endlich vermissten Charakter zurück, den wir nach 26 Jahren Funkstille nicht mehr gesehen haben - Community ist aus dem Häuschen

Um wen es sich dabei wohl handelt? Sanji und die Köche der Baratié rätseln noch, aber nicht mehr lange.

One Piece hat mittlerweile einen gewaltigen Cast an Charakteren. Manche begleiten Ruffy und die Strohhutpiraten nur während eines einzelnen Arcs, von denen es mittlerweile über 30 gibt.

Da kommt es durchaus vor, dass manche Charaktere deswegen für lange Zeit von der Bildfläche verschwinden. Im neuesten Manga-Kapitel hat nun ein beliebter Charakter aus dem East Blue einen kleinen Auftritt hingelegt.

Spoilerwarnung! Wir schreiben im folgenden Artikel über das aktuelle Manga-Kapitel 1117. Wer nur den Anime schaut oder noch nicht auf dem neusten Stand ist, sollte besser nicht weiterlesen.

Dieser Charakter schafft es endlich vom East Blue in die Neue Welt

Bei dem wiederkehrenden Charakter handelt es sich um Gin den Teuflischen, die rechte Hand von Don Krieg und Vize-Kapitän der Krieg-Piratenbande. Er taucht zusammen mit Don Krieg selbst und Pear in einem Manga-Panel auf der Pirateninsel auf:

Gin und Don Krieg sind unten rechts unter dem Schriftzug zu sehen, während Pearl inmitten von anderen Piraten platziert ist. Zuletzt hatten die drei ihren Auftritt im Baratié-Arc, der im Manga vor nun 26 Jahren beziehungsweise im Anime vor 24 Jahren stattfand.

Gin… wer? Gin taucht wie der Rest der Krieg-Piratenbande im Restaurantschiff Baratié auf, in dem Sanji vor seinem Beitritt in die Strohhutpiratenbande gearbeitet hat und das sich auf dem East Blue befindet. Während die Krieg-Piraten für Ärger sorgen, zeigt der eigentlich eiskalte Gin Reue im Hinblick auf Sanjis Geschichte und lässt als Bestrafung die tödliche Giftgasbombe seines Kapitäns über sich ergehen.

Kurz vor seinem Tod bekommt er ein Gegengift und nimmt Don Krieg mit, der in der Zwischenzeit seinen Kampf gegen Ruffy verloren hat. Er teilt Sanji noch mit, dass er die Strohhutpiraten nochmals auf der Grand Line wiedersehen möchte – ein Wunsch, der jetzt realer denn je scheint.

Aktuell befindet sich der Manga im Egghead-Arc, bei dem mittlerweile auch der Anime angekommen ist:

Auch wenn Gin und Co. schon lange keinen Auftritt mehr in One Piece hatten, hat Oda das im neuesten Kapitel nun nachgeholt. Damit zeigt er erneut, dass er trotz der großen Welt von One Piece immer noch ein Auge für solche Details hat.

Die Fans vergessen nämlich nie. In den Jahren von Gins Abwesenheit sind zahlreiche Theorien dazu entstanden, was aus ihm geworden sein könnte. Deswegen wurde unter anderem gerätselt, ob Gin eigentlich der Admiral Ryokugyu oder die maskierte rechte Hand von Kid, Killer, sein könnte. Manche Fans meinten auch, ihn auf Wholecake oder Wano gesehen zu haben.

Nun hat Oda im neuesten Kapitel verraten, was aus Gin und einem Teil der Krieg-Piratenbande geworden ist.

Kanntet ihr Gin noch? Und welche "Rückkehr" eines lange verschollenen Charakters hat euch besonders gefreut?