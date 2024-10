One Piece: Der Start von Fish-Man Island Saga wird verschoben und Anime-Fans müssen sich noch etwas gedulden

Die Fish-Man Island-Arc von One Piece lässt noch ein bisschen auf sich warten. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Fans von One Piece werden in letzter Zeit auf eine harte Geduldsprobe gestellt. Der Anime wird bis April 2025 keine neuen Episoden zur Egghead-Arc bringen, während der Manga aufgrund der Abwesenheit von Oda eine zweiwöchige Pause einlegt – und nun wird auch noch der Starttermin der neu überarbeiteten Fish-Man Island-Saga verschoben!

Ihr müsst jedoch nicht lange Trübsal blasen, denn die Verzögerung der Fish-Man-Island-Saga beträgt nur eine Woche und die erste Folge der überarbeiteten Arc ist bereits am 3. November im Simulcast auf Crunchyroll zu sehen.

Starttermin verschoben aufgrund der Baseball-Meisterschaft

Die neue Version der Fish-Man Island Saga namens “One Piece Log: Fish-Man Island Saga” dient als Lückenfüller für die lange Pause des One Piece-Animes. Obwohl es keine neuen Folgen zur Egghead-Arc geben wird, soll die überarbeitete Version Fans der Anime-Serie trotzdem Unterhaltung bieten und die Wartezeit zumindest etwas verringern.

Leider musste der Starttermin der ersten Episode um eine Woche verschoben werden, da Toei Animation nicht mit der Ausstrahlung der MLB World Series, der amerikanischen und kanadischen Baseball-Meisterschaft, gerechnet hatte.

Da Japan für seine Leidenschaft für Baseball bekannt ist, ist es nicht verwunderlich, dass One Piece kürzertreten musste und die erste Episode des Remakes der Fish-Man Island Arc verschoben wurde.

Die neue Fish-Man Island Arc wird kürzer ausfallen als im Original

Toei Animation und der offizielle X-Account von One Piece bestätigten bereits bei der Ankündigung der neuen Version der Arc, dass sie kürzer sein wird als zuvor. Die komplette Arc wird 21 Episoden umfassen und die Qualität soll deutlich erhöht werden. Unter anderem Kampfszenen, Effekte und generell Animationen sollen den neuen One Piece-Folgen aus der aktuellen Egghead-Arc in nichts nachstehen.



Mit der Kürzung auf 21 Folgen möchte Toei Animation auch auf unnötige Filler verzichten und Fans eine gut verpackte Version der Fish-Man Island Saga bieten, damit sich Fans auf die Rückkehr des Animes im April 2025 freuen können.

Wie ist eure Meinung zu den plötzlichen Verschiebungen und Pausen von One Piece? Freut ihr euch auf die Rückkehr des Animes und was sind eure Erwartungen an die neue Version der Fish-Man Island Saga?