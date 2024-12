One Piece-Fans reagieren positiv auf das Remake der Fish-Man Island Saga, aber eine Sache stört die Community trotzdem

Ruffy ist verblüfft auf die Anmerkungen in der Community über diese Kleinigkeit im Fish-Man Island-Remake. (Bild: © Eiichiro Oda / Shueisha, Toei Animation)

Toei Animation kündigte im Oktober eine mehrmonatige Pause des One Piece-Animes an, die bis April 2025 andauern soll. Damit Fans der beliebten Shonen-Serie jedoch in den knapp sechs Monaten nicht komplett leer ausgehen und trotzdem frischen One Piece-Content bekommen, wird Fish-Man Island Saga ein komplett neuer Look spendiert.

Und der überarbeitete Zeichenstil der Fish-Man Island Saga kommt bei den Zuschauer*innen auch recht gut an. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Ruffy!

Diese kleine Änderung in der neuen Version lässt Ruffy bedrohlicher aussehen

Die überarbeitete Fish-Man Island Saga startete Anfang November 2024. Die Saga erhält von Toei Animation einen neuen Zeichenstil und wird von 62 auf 21 Episoden gekürzt.

Schon im Vorfeld gab es Bedenken in der Community bezüglich der eingedampften Länge der Saga, der erste Eindruck vom Zeichenstil schien allerdings positiv zu sein.

Obwohl der überarbeitete Zeichenstil bei den Fans der Serie aber gut ankommt, gibt es ein, das den Zuschauer*innen negativ aufgefallen ist und das sie sogar "zu aggressiv" finden: Ruffys Zähne!

In einem Reddit-Beitrag vergleicht der One Piece-Fan Kryptothegod den alten und den neuen Zeichenstil und fragt die Community nach ihrer Meinung. Während sich alle einig sind, dass die Charaktere im neuen Stil besser aussehen, wird lautstark der Unmut über Ruffys Zähne geäußert.

Hier sind einige ausgewählte Community-Kommentare:

"Ich mag den neuen Stil, aber die Zähne sehen so verdammt agressiv aus." Von One-Bit-7320

"Ruffys Zähne sind ganz klar ein visuelles Downgrade für mich. Ich denke immer, dass der neue Zeichenstil auf der linken Seite ist. Aber zumindest in diesem Vergleich sehen die anderen neuen Ausschnitte im Vergleich zum Original deutlich schöner aus." Von Ne1oAnge1o

"100%. Ich mag quadratische Zähne auch nicht." Von gavinmfsmith

Das Remake von Fish-Man Island bleibt nach wie vor ein Gesprächsthema

Zum Glück können Fans von One Piece aufatmen, denn in der Neuverfilmung der Saga sind Ruffys Zähne nicht immer ganz quadratisch und mit Linien voneinander getrennt. Es ist also kein Detail, das sich durch die komplette Serie zieht.

Die Fish-Man-Island-Saga sorgt aber nicht nur wegen Ruffys Zähnen für Diskussionen in der One-Piece-Community. Während der Zeichenstil überwiegend positiv aufgenommen wird, gehen die Meinungen zum Tempo der überarbeiteten Fish-Man Island Saga auseinander. Immerhin wurde die ursprünglich 62 Episoden umfassende Saga auf 21 Episoden gekürzt, was einigen Fans gar nicht gefällt.

Genaueres über die Meinungsverschiedenheit von Fans über die Handlungsgeschwindigkeit der neuen Fish-Man Island Saga könnt ihr hier lesen:

Hier könnt ihr das Remake der Fish-Man Island Saga anschauen

Die neue Version der Saga ist auf Crunchyroll und ADN Deutschland in japanischer Originalsprache mit deutschen Untertiteln zu sehen. Neue Episoden erscheinen im wöchentlichen Rhythmus immer sonntags, die gesamte Saga wird 21 Episoden umfassen.

Wer One Piece noch nachholen möchte, kann sich auf Crunchyroll alle bisherigen 1122 Episoden anschauen, während auf Netflix und ADN Deutschland nur einzelne Arcs verfügbar sind.

Wie ist eure Meinung zum neuen Zeichenstil der Fish-Man Island Saga und welche Arc war bisher euer Favorit?