'Lest lieber den Manga oder schaut die Original-Folgen!' Neue Fish-Man Island Saga von One Piece sorgt für hitzige Fan-Diskussionen

Am 3. November 2024 war es so weit. Nach einer kurzen Verzögerung durften sich One Piece-Fans auf die erste Folge der überarbeiteten Fish-Man Island Saga freuen. Mit dem Remake der FMI-Arc wollte Toei Animation dem Handlungsstrang einen neuen Look verpassen und damit die lange Wartezeit auf den Haupt-Anime, die noch bis April andauern soll, erträglicher machen.

Allerdings stieß die erste Episode bereits auf harte Kritik von Fans der Serie und es kam zu Diskussionen in der Community bezüglich des Tempos der gekürzten Arc.

Es macht keinen starken Eindruck, weil alles zu schnell passiert

One Piece-Fan und X (ehemals Twitter) Nutzer*in @Soul_StormOP beispielsweise äußerte sich in einem Beitrag enttäuscht über das Tempo der Erzählung im Remake der FMI-Arc.

“Nichts fühlt sich wirkungsvoll an.”

Laut dem Fan seien zwar die Animationen, Zeichnungen und Korrekturen im Vergleich zur Arc im Vergleich zur Hauptserie sehr schön anzusehen, die Geschwindigkeit der Geschehnisse sei aber einfach zu schnell. Es sei zu viel aus den wesentlichen Ereignissen herausgeschnitten worden, als dass es genießbar wäre. Sein Fazit: “Erschütternd”.

Soul_StormOP ruft Fans der Serie deshalb dazu auf, lieber den Manga zu lesen oder sogar die originalen Folgen der Fish-Man Island Saga anzuschauen – statt der überarbeiteten Version.

Nicht jeder ist der gleichen Meinung und die Fan-Community spaltet sich

Nicht alle Zuschauer und Zuschauerin stimmen Soul_StormsOPs Meinung zu, weswegen es in den Kommentaren unter dem Beitrag zu hitzigen Diskussionen kommt. Während Soul_StormOP überzeugt ist, dass das Remake von FMI-Arc zu schnelles Tempo hat, sind andere Zuschauer*innen vom Gegenteil überzeugt.

Wir haben euch einige Kommentare von beiden Seiten ausgesucht:

“Als jemand, der mit der One Piece wieder begonnen hat und gerade bei Zurück auf Sabaody angekommen ist, glaube ich nicht, dass sich die Leute daran erinnern, wie schlecht das Tempo in Fishman Island war. Ich finde es toll, was sie derzeit mit diesem Remake in Bezug auf Tempo machen.” Von @TheHumanBoulder

“Ich fand es perfekt. Alle Schlüsselpunkte wurden getroffen. Es gab ein gutes Geplänkel. Es war nicht voll von einzelnen Szenen, die zu lange dauerten. Es fühlte sich an, wie eine komprimierte 2-3 Episoden. Es war großartig” Von @itsmajestymax

“Ja, ich würde es niemandem empfehlen, der “Fishman Island” oder zumindest “Zurück nach Sabaody” noch nicht gesehen hat. Die Kürzungen waren wirklich schockierend und schmerzen noch mehr, wenn man weiß, was gekürzt wurde.” Von @AnnelieseMariah “Anstatt das Tempo wirklich zu verbessern, fühlte es sich an, als hätte Toei eine Schere genommen und wahllos Teile aus dem ursprünglichen Inhalt herausgeschnitten. Es fühlte sich an, als wäre der Fluss ruiniert.” Von @jhbean130

Hier könnt ihr euch selbst ein Bild von der Episode machen und One Piece anschauen

Die erste Folge des Remakes der Fish-Man Island Saga ist sowohl auf Crunchyroll als auch auf ADN Deutschland verfügbar. Auf beiden Seiten könnt ihr die überarbeitete Arc in japanischer Originalvertonung mit deutschen Untertiteln anschauen.

Falls ihr jedoch Lust habt, One Piece nachzuholen, dann könnt ihr alle bisherigen 1122 Folgen des Animes Crunchyroll finden. Auf Netflix und ADN Deutschland hingegen ist die Anime-Serie zwar auch verfügbar, aber wiederum nur beschränkt auf einzelne Arcs wie die East Blue-, Whole Cake Island- oder die Egghead-Arc. Bei allen Anbietern hat der Anime japanische Originalsprache und deutsche Untertitel.

Wo schaut ihr euch One Piece an und werdet ihr einen Blick auf das Remake der Fish-Man Island Saga werfen? Wie sind eure Meinungen zum Tempo des Animes?