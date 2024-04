One Piece: DIESE Flying Lamb kann nicht sinken und deswegen wollen wir sie unbedingt haben

Wir vermissen die Flying Lamb, aber hier gibt es eine, die niemals sinken wird. (Bild: Thawsunny)

Ruffy und seine Strohhutpiraten werden von mehr als einem Schiff auf ihrer Reise begleitet. Fans werden beim Grund dieser Umstände wahrscheinlich die eine oder andere Träne verdrückt haben, die Flying Lamb war nämlich lange Zeit ein treuer Begleiter. Nun gibt es jedoch das perfekte Merchandise als Lösung dafür.

Ihr könnt eine unsinkbare Flying Lamb oder Thousand Sunny kaufen

Der YouTube-Channel “Thawsunny“, der zum entsprechenden Shop gehört, hat dafür ein perfektes Video hochgeladen. Am besten schaut ihr es euch selbst an:

Darauf sehen wir, wie die Flying Lamb beziehungsweise Thousand Sunny jedem noch so starken Schütteln widerstehen und weiterhin auf dem “Wasser“ treiben können. Eine stabile Außenseite aus Acryl soll euer Schiff dabei in Sicherheit wiegen und ihm ein langes Leben ermöglichen.

Wie auch schon im Video dargestellt, empfiehlt der Thawsunny-Shop die Ausstellung des schönen Stücks entweder in euren eigenen vier Wänden oder in einem Auto. Vor allem über die letztere der beiden Ideen scherzen so einige Fans in den Kommentaren des YouTube-Videos.

“@Alan_Does_Stuff“ schreibt zum Beispiel, dass dies genau das Richtige sei, was er oder sie gebraucht habe, um beim Autofahren abgelenkt zu werden. “@UnTalElmoXD_2“ geht einen Schritt weiter und schreibt bereits von einem möglichen Szenario:

„So erholsam…“ „BRUDER, EIN LASTWAGEN IST VOR UNS!“ - @UnTalElmoXD_2 auf YouTube

Natürlich nehmen wir das Ganze dann doch eher mit Humor. So hypnotisch das Flaschenschiffchen auch sein mag, sich auf die Straße konzentrieren sollte dann doch wichtiger sein.

Mehr als nur ein Schiff

Wer den Manga beziehungsweise Anime kennt, weiß dass die Schiffe der Strohhutpiraten mehr als nur reine Fortbewegungsmittel sind. So wirbt auch der Thawsunny-Shop damit, dass das Schiff den Geist des Mutes sowie ewige Liebe symbolisiere, was es zu einer perfekten Geschenkidee mache. Das Produkt ist gerade (Stand 26. April 2024) für 33,95 Euro zu haben.

Seid ihr Fans von den Schiffen der Strohhutpiraten und wäre das Geschenk etwas für euch?