One Piece-Fan hat womöglich die Unsterblichkeit der Fünf Weisen endlich geknackt und es hat ausgerechnet etwas mit Imu zu tun

Das finale Geheimnis der Fünf Weisen wurde potenziell gelüftet.

Die neuen Leaks zum kommenden Kapitel des One-Piece-Mangas sind da und bieten eine große Menge an Zündstoff für Theorien, wie es mit der Strohhutbande nach dem Egghead-Arc weitergehen könnte.

Insbesondere die Fünf Weisen und deren Verbindung zu Imu, die ihren ersten gemeinsamen Auftritt im Anime vor rund fünf Jahren (Folge 889 am 16. Juni 2019) hatten, stehen bei der folgenden Theorie im Fokus.

Spoilerwarnung: In den folgenden Absätzen behandeln wir die aktuellen Leaks rund um das One-Piece-Kapitel 1122, das offiziell am 4. August um 17 Uhr deutscher Zeit im Shonen-Jump-Magazin veröffentlicht wird.

Das könnte das große Geheimnis der Fünf Weisen sein

Das Finale des Egghead-Arcs ist in vollem Gange: Im geleakten Mangakapitel 1122 steigt die wohl abschließende Konfrontation zwischen Emeth, dem riesigen Roboter aus dem verlorenen Jahrhundert und den Fünf Weisen.

Diese mündet in einer ebenso gigantischen Haki-Explosion des Roboters, die die Fünf Weisen wieder in ihre menschliche Gestalt zurückverwandelt. Bis auf Saturn landen die vier übrig gebliebenen "Gorosei" wieder auf Mary Geoise, wo Imu auf sie wartet – und eine offensichtlich erschütterte Reaktion zeigt.

Aus dieser Reaktion strickt der X/Twitter-Nutzer "WorstGenHQ" nun eine interessante Theorie und sieht sich durch das geleakte Kapitel bereits indirekt bestätigt. Demzufolge sind Imu und die Fünf Weisen wesentlich verknüpfter als bisher gedacht.

Da Imu die direkte Reaktion auf das Haki von Joy Boy in Form der angesprochenen Emeth-Explosion zeigte, liegt es laut der Theorie nahe, dass eine Art Verbindung zwischen den beiden Parteien existiert:

Solange Imu am Leben ist, können die Fünf Weisen nicht sterben – und umgekehrt.

Hier zieht WorstGenHQ einen kleinen Vergleich zur Harry-Potter-Saga, in der der finale Bösewicht Voldemort ebenfalls sieben Teile seiner Seele (hier Horkruxe genannt) in der magischen Welt versteckte. Erst durch das Aufspüren und Erledigen dieser Horkruxe konnte Voldemort final besiegt werden.

Die Theorie wagt sich sogar einen Schritt weiter: Am Ende von One Piece - wann auch immer das dann sein mag - könnte Imu die Fünf Weisen "absorbieren" und so ihre Fähigkeiten nutzen. Damit wäre die weiterhin mysteriöse Figur ein würdiger und vor allem einzelner Endgegner vor dem Finden des großen Schatzes.

Was denkt ihr - ist die "Horkrux"-Theorie zu Imu schlüssig oder nur wilder Hokuspokus?